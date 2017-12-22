Новый год на островах. Иркутская версия

Остров Малый Конный и Юность в эти новогодние праздники планируется сделать площадкой для отдыха, равноценной скверу имени Кирова. О том, что именно предполагается воплотить в жизнь, и что уже выполнено, журналистам рассказали и показали главы управления культуры и комитета городского обустройства администрации Иркутска Виталий Барышников и Елена Федорова. Фото: static.irk.ru

Говоря о подготовке к новогодним мероприятиям, Елена Федорова отметила, что в Иркутске уже идет установка праздничного освещения – на улицах Ленина, Декабрьских Событий и Карла Маркса, сквере имени Кирова, а также на островах Малый Конный и Юность.

– Эти острова – один из главных объектов, которые участвовали в программе «Формирование комфортной городской среды». Проектирование началось еще весной, – отметила Елена Федорова.

Сейчас, зимой, часть асфальтовых дорожек на острове залили водой – по ним можно кататься на коньках. В ближайшие дни лед планируется отполировать. Запуск намечен на эти выходные, 23-24 декабря, а презентация с большим праздником состоится 27 декабря в 17:00, сообщает ИА Телеинформ,.

Главный архитектор Иркутска Сергей Александров добавил, что на центральной площадке, где установлена елка, оборудован отдельный игровой каток. В этом году приобретена специальная техника, проведено освещение. Рядом – горка для катания, ледовый городок. По соседству расположится колесо обозрения. Напомним, технически оно будет смонтировано зимой, но запуск отложен до будущего лета.

– Мы рассчитываем, что здесь до марта будет такое «спортивное ядро» города, здоровый отдых, – сказал Виталий Барышников.

Кроме того, 13 января здесь впервые планируется провести бал-маскарад на льду.

– Мы приглашаем всех иркутян в маскарадных костюмах и с коньками прийти сюда. Здесь будет большая программа – игры, призы, подарки. Весь остров будет в нашем распоряжении, – отметил глава управления культуры мэрии.