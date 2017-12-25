Кадастровая палата по Иркутской области частично прекращает прием документов от заявителей

Одна из приоритетных задач, которые сегодня ставит перед собой Росреестр – развитие «бесконтактных технологий» взаимодействия с населением. В настоящее время в этом направлении идет активная работа, увеличивается масштаб предоставления услуг в электронном виде и через сеть офисов МФЦ. Указанные меры направлены на повышение качества обслуживания. Немаловажным также является то, что «бесконтактные технологии» позволяют экономить время и средства.

Фото: patriapaulista.com

В связи с этим Кадастровая палата по Иркутской области прекращает исполнение отдельных полномочий, связанных с приемом документов от заявителей. Теперь сотрудники Кадастровой палаты по Иркутской области осуществляют прием документов только по экстерриториальному принципу: в г. Иркутске, Ангарске, Шелехове, Слюдянке, Нижнеудинске. Экстерриториальный принцип – это возможность подачи документов на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав по месту пребывания заявителя. Например, вы можете зарегистрировать право на квартиру, находящуюся в другом регионе, по месту пребывания заявителя.

Для постановки на кадастровый учет объекта недвижимого имущества, регистрации права или сделки с таким имуществом, получения сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, теперь можно обратиться в любой офис многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг Иркутской области «Мои документы».

Услуги Росреестра можно получить через официальный сайт Росреестра. Подготовленные в электронном виде документы подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) заявителя, которую также можно получить в Кадастровой палате.

Как сообщила инженер I категории отдела контроля и анализа деятельности филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области Е.Кистенева, в логике таких изменений Кадастровая палата сосредотачивается на предоставлении дополнительных услуг населению. В офисах Кадастровой палаты специалисты оказывают помощь гражданам в составлении договоров в простой письменной форме. В том числе: договоров купли – продажи объектов недвижимости, договоров дарения объектов недвижимости, договоров аренды объектов недвижимости, договоров мены; осуществляют подготовку/редактирование всех необходимых для сделки документов (предварительный договор, основной договор купли – продажи, авансовое соглашение, акт приема-передачи и др.). Уже сейчас специалисты Кадастровой палаты приступили к оказанию всем заинтересованным лицам консультационных услуг по вопросам, касающимся операций с недвижимостью. Для граждан также доступен новый вид деятельности Кадастровой палаты – выполнение кадастровых работ с целью исправления реестровых ошибок в описании местоположения границ земельных участков, находящихся в собственности любых лиц.