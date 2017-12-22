ИНК выиграла аукцион на право освоения двух участков в Красноярском крае

ООО «Иркутская нефтяная компания» победило в аукционах на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на Чункунском и Нижнеенгидинском участках в Красноярском крае. Фото: irkutskoil.ru

Аукционы состоялись 14 декабря в департаменте по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Центрсибнедра). Оба участка – Чункунский и Нижнеенгидинский расположены на территории Эвенкийского муниципального района Красноярского края. Получение права пользования недрами этих участков соответствует стратегии Иркутской нефтяной компании по наращиванию ресурсной базы, в том числе за счет освоения близлежащих к лицензионным объектам компании территорий.

ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) образовано 27 ноября 2000 года. ИНК включает в себя группу компаний, занимающихся геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья на 36 лицензионных участках в Восточной Сибири.