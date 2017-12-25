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11 муниципальных образований Иркутской области вошли в Единый реестр недвижимости

25 декабря 2017

В декабре 2017 года реестр объектов недвижимости пополнен сведениями о границах 11 муниципальных образований Иркутской области, сообщила 22 декабря М.Шкварина, инженер II категории отдела контроля и анализа деятельности филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области.

<p>Фото: abcnews.com</p>

Фото: abcnews.com

В реестр вошли сведения о муниципальном образовании «Город Иркутск»,  Зиминском городском муниципальном образовании, районном муниципальном образовании «Усть-Удинский район», «Слюдянский район», муниципальных образованиях  «Жигаловский район», «Нижнеилимский район», «Киренский район»,«Мамско-Чуйского района»,   «Катанский район», муниципального образования города Бодайбо и Бодайбинского района, а также Ольхонского районного муниципального образования.

Внесение границ муниципальных образований в Единый реестр недвижимости является одним из мероприятий «Дорожной карты» по внедрению в Иркутской области целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»

Наличие в Едином реестре недвижимости актуальных сведений позволяет обеспечить соблюдение требований законодательства при проведении кадастрового учета, что повышает защищенность имущественных прав граждан и юридических лиц.

Сведения  о местоположении  границ муниципальных образований можно узнать в режиме online на официальном сайте Росреестра в справочно-информационном сервисе «Публичная кадастровая карта».

 

 


<p>Фото: abcnews.com</p>
/ СИА /
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