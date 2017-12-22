Пострадавшие пассажиры автобуса, попавшего в ДТП под Братском, имеют право на страховые выплаты от АО «СОГАЗ»

Пострадавшие пассажиры автобуса, попавшего в ДТП под Братском, могут рассчитывать на страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс. Фото: editor.tkgorod.ru

Как сообщает пресс-служба ВСС, РСА и НССО, в случае признания события страховым случаем, выплаты можно получить в АО «СОГАЗ», где, по данным автоматизированной информационной системы НССО, перевозчик застраховал свою ответственность.

Напомним, что ночью, 17 декабря, в 65 километрах от Братска на участке автодороги «Вилюй» столкнулись автобус Golden Dragon, в котором находилось 36 пассажиров, и грузовик MAN. После удара пассажирский автобус опрокинулся. В результате аварии пострадало 17 человек.

При обращении за выплатами в страховую компанию пострадавшие вместе с заявлением должны предоставить следующие документы: справку о ДТП, выданную ГИБДД, либо документ о произошедшем событии, составленный перевозчиком, документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и продолжительности лечения, а также документ, удостоверяющий личность пострадавшего.

Размер компенсации при причинении вреда здоровью рассчитывается по таблице выплат, утвержденной постановлением Правительства РФ. За каждую травму полагается определённая сумма в зависимости от ее характера и тяжести. Так, за ушибы и ссадины определена выплата 1 тысячи рублей, за переломы конечностей – от 60 до 300 тысяч в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы. За несколько травм выплаты суммируются, но их общая сумма не может превысить 2 миллионов рублей, уточнил Игорь Юргенс.