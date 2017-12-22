Чистая прибыль УРАЛСИБ Жизнь по ОСБУ по итогам III квартала составила 197,2 млн рублей

Страховая компания УРАЛСИБ Жизнь подвела итоги 9 месяцев 2017 года. Объем страховой премии составил 3,8 млрд рублей, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выплаты по итогам обозначенного периода достигли 108,1 млн рублей. Страховые резервы компании увеличились в 3,5 раза и составляют 5,6 млрд рублей. Чистая прибыль УРАЛСИБ Жизнь по итогам 9 месяцев составила 197,2 млн рублей, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.

Доминирующим в портфеле страховой компании остается партнерский канал продаж, включающий в себя Банк УРАЛСИБ и другие банки-партнеры: здесь сборы выросли на 2,2 млрд рублей и составили 3,7 млрд рублей по итогам 9 месяцев.

«За 9 месяцев текущего года мы успели сделать очень многое: запустили новую инвестиционную стратегию, новые опции для клиентов по инвестиционному страхованию жизни – фиксацию инвестиционного дохода, выплату «купонов», разработали новый продукт по онкострахованию, внедрили новые удобные сервисы для клиентов в личном кабинете на сайте компании, запустили несколько онлайн-сервисов по покупке полисов, - отмечает Ирина Луценко, первый заместитель генерального директора УРАЛСИБ Жизнь. – Сейчас компания нацелена на усиление агентской и партнерской сети, а также на развитие долгосрочных накопительных программ страхования».