В 2017 году более 600 тысяч компаний и ИП зарегистрировали бизнес онлайн

Более 600 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей воспользовались электронной регистрацией бизнеса с начала 2017 года. Это в два раза больше, чем в 2016 году. Доля электронной регистрации бизнеса составила 15.3%. Фото: altusassessments.com

Сервис «Регистрация юридических лиц и ИП» объединил все регистрационные сервисы сайта ФНС России, в том числе «Подача документов на государственную регистрацию в электронном виде» (с электронной подписью) и «Подача заявки на государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей и юридических лиц».

В начале декабря у пользователей появилась возможность упрощённой подготовки полного комплекта документов для создания компании с единственным участником, сообщает пресс-служба ФНС России.

Обновленный сервис сам сформирует все необходимые для государственной регистрации документы (решение, устав, заявление, платежка). Пользователю нужно будет только подписать их электронной подписью и отправить в регистрирующий орган на бумаге или в электронном виде.