Как побороть мошенничество в страховании. 10 цитат от эксперта ЦБ

Как создать эффект выжженной земли для страховых мошенников? Каковы причины их появления и как с этим бороться? Что мешает полностью избавиться от страхового мошенничества? Об этом в ходе своего доклада на конференции "Барьер-2017" в Санкт-Петербурге рассказал Игорь Жук, директор департамента страхового рынка Банка России.

Про «выжженную землю»

– Помните словосочетание «Да-Да-Нет-Да» во время президентских выборов. Вот так и у нас сейчас по борьбе с мошенничеством в страховании получается.

– Есть региональная специфика по борьбе с мошенничеством? – Точно «да»!

– Есть изощренность действий мошенников? – Точно «да».

– Есть ощутимые итоги? – «Точно нет»!

– Есть разрозненность наших действий? – «Точно «да»!

Именно в это парадигме на страховом рынке мы сейчас живем. У нас пока нет ощутимых итогов, но появились дорожные карты и действия. Ведь не секрет, что за последние 1,5-2 года кардинально изменилась ситуация по координации действий на местах. Но честно признаемся, что пока нам не удалось создать выжженной земли для мошенников.

Про миграцию мошенников

– Мы недавно были в командировке в одной из губерний Уральского федерального округа. Обсудили тему борьбы с мошенничеством в ОСАГО, были приняты решения по координации действий. Через 4-5 месяцев в этой области ситуация кардинально улучшилась. С другой стороны, мошенники переместились в соседние области, где не ведется борьба с мошенничеством и там ситуациям там резко ухудшилась.

Почему такое происходит? Потому что борьба с мошенничеством пока не носит повсеместный характер.

Про диджитализацию страхования

– Тема борьбы с мошенничеством – это тема внедрения информационных технологий на рынке страхования.

Диджитализация крайне важна, но здесь мы должны держать руку на пульсе. Яркий пример – электронные продажи ОСАГО. Как только мы начали развивать этот рынок, ту же появились мошенники. На заборах висят объявления «ОСАГО не страховать. Вот вам телефон, аварийный комиссар приедет и купит электронный полис уже после ДТП».

Очевидно, что были пробелы в законодательстве. Ошибка была в том, что электронный полис можно купить всегда, даже в момент ДТП. Мы получили армию мошенников, которые тут же воспользовались этими пробелами. В скором времени эта нормативная возможность будет устранена, будет введена временная франшиза, когда электронный полис будет действовать с каким-то лагом по времени.

Про бюро страховых историй

– Сейчас широкомасштабной борьбы с мошенничеством нет. Приведу пример из жизни. У меня есть знакомый, он человек искусства, сам не ездит, его возит водитель, который каждый год регулярно попадает в две-три аварии, каждый год у моего знакомого увеличивается КАСКО. Что он делает? Каждый год просто меняет страховую компанию, идет в новую, и получает скидки.

Это тест на профнепригодность бюро страховых историй. Не должно быть такого на рынке. Был сделан правильный шаг по созданию бюро страховых историй, но, надо признаться, после двух лет работы мы находим только в начале пути.

Про агрессивную среду

– Нам надо понять, что мошенничество – трудноискоренимая вещь. Если есть возможность сэкономить, многие будут экономить. Но мы должны поставить забор, чтобы минимизировать страховое мошенничество.

Фраза «кто виноват?» сейчас не актуальна. Мы все на страховом рынке знаем причины. Это и недоработки в компаниях, связанных с организацией продаж полисов, и отсутствие координации в страховом сообществе, и отсутствие агрессивной среды, которая позволяет развиваться мошенничеству.

Про изобретение своего колеса

– Сейчас, к сожалению, в борьбе с мошенниками каждая страховая компания изобретает свое колесо. Нет сомнений, что часть компаний талантливы в своих действиях, но без координации всех страховщиков эту проблему не решить.

Институт саморегулирования должен стать доминирующим для страхового рынка. Мы смотрим на Всероссийский союз страховщиков (ВСС), Национальную ассоциацию агростраховщиков (НСА), Российский союз автостраховщиков (РСА) и понимаем, что должны быть выработаны единые правила профессиональной деятельности для всех участников страхового рынка. Разобщенность между страховщиками нужно убрать.

Про системный подход

– Борьба с мошенничеством на страховом рынке должна носить системный характер, вестись на разных уровнях: не только на уровне департамента страхового рынка Банка России, но и на уровне по защите информации, по защите прав потребителей. Мы готовы работать на всех уровнях. Где-то мы уже работаем эффективно, а где-то – только в начале пути.

Про оценочные суждения

– Мы хотели бы получить статистику по мошенничеству в виде конкретных цифр, а не оценочных суждений. Делая запросы страховому обществу по борьбе с мошенничеством, мы получаем очень разные ответы. Как регулятор, мы хотели бы получить статистику, все должно быть систематизировано и автоматизировано, это позволило координировать действия и лучше бороться с мошенничеством.

Про надежность страховых компаний

– Нам бы хотелось, чтобы у потребителя не было беспокойства по поводу устойчивости той или иной страховой компании. Сейчас Банк России ведет работу, прорабатывая, в частности, вопрос санации страховых компаний.

Что касается достаточности капитала, следующие четыре года мы будем стремиться к тому, чтобы компании брали столько ответственности, сколько у них есть капитала.

Про доверие потребителей

– Мы боремся со страховым мошенничеством не потому, что страховые компании не дополучают сверхдоходы. И даже не потому, что должно быть меньше работы у правоохранителей, а потому что потребитель, попавший в страховое событие, должен получить возмещения в соответствии с требованиями закона. Речь идет о доверии потребителей к страховым компаниям. Это крайне важно для рынка, в целом.