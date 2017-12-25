ВТБ увеличил выдачу кредитных карт с января по декабрь на 47%

В 2018 г. розничный бизнес ВТБ планирует выдать 2,5 млн зарплатных карт своим клиентам. В текущем году портфель зарплатных карт ВТБ вырос на 682 тысячи штук, составив 6 млн карт, объем эмиссии зарплатных карт превысил 2 млн штук.

Особой популярностью у зарплатных клиентов пользуются кредитные продукты, включая программу рефинансирования кредитов. Объем продаж кредитов наличными через канал прямых продаж увеличился на 25% по сравнению с прошлым годом, превысив 8,7 млрд рублей. В этом году розничный бизнес ВТБ привлек более 20 тысяч новых клиентов, которые впервые обратились в банк для оформления кредитного продукта.

В рамках рефинансирования удалось привлечь в банк 3,4 млрд руб. кредитов сторонних банков, что на 80% превышает результат 2016 года.

С января по декабрь выдачи кредитных карт увеличились на 47%, достигнув 7,1 тыс. карт. Продажи ипотеки увеличились на треть от результата 2016 года, до уровня в 1 млрд рублей.