Низкие доходы населения будут сдерживать рост российской экономики

Аналитик отдела анализа рынков «Открытие Брокер» Андрей Кочетков выступил в онлайн-конференции «Российская экономика: цели достигнуты, задачи выполнены?». По мнению эксперта, властям удалось добиться увеличения ВВП и снижения инфляции, однако дальнейшее развитие экономики будет затруднено без роста доходов населения.

Уходящий год был позитивным для российской экономики, которая даже в условиях санкций демонстрирует рост за счёт внутренних ресурсов, говорит аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков: «Конечно, официальная статистика иногда вызывает вопросы, но всё же можно говорить об очевидном росте в сельском хозяйстве, где наблюдаются рекордные урожаи зерновых, и переработке пищевой продукции, что можно наблюдать лично в различных продуктовых магазинах. Улучшения видны и в производстве тяжелой техники, вроде самолётов и автомобилей, что подтверждается независимой статистикой, а также оживлении строительства».

Тем не менее, следующий год будет сложным для российской экономики, так как исчерпается эффект низкой базы 2016 года, констатирует г-н Кочетков: «Задачей на 2018 год является удержание низкой инфляции с одновременным постепенным снижением стоимости кредита. Плюс к этому необходимо предпринимать меры по увеличению доходов населения, а также расширению стимулов развития малого и среднего бизнеса. Хотелось бы получить от правительства такие меры, которые будут реально способствовать возникновению новых производств и услуг, а не только декларировать свою благосклонность к бизнесу на бумаге. Нужно создать такие условия, чтобы компаниям было выгодно открывать новые производства в РФ, а налоги правительство получит косвенным путём».

Главным фактором, сдерживающим экономический рост, остаются низкие доходы населения, считает г-н Кочетков: «Если доходы не будут расти, то в ближайший год вновь появятся негативные тенденции как в сфере жилищного строительства, так и на автомобильном рынке. В любом случае, доходы населения пока растут очень слабо, что видно по официальной статистике роста зарплат и торгового оборота. Соответственно, в РФ доходы населения являются одним из главных факторов замедления инфляции. Однако в среднесрочной перспективе стабильный рубль при низкой инфляции будет транслироваться в рост доходов населения».

Постепенное снижение ключевой ставки ЦБ РФ повлечёт за собой рост ВВП за счёт увеличения экономической активности населения, уверен аналитик «Открытие Брокер»: «Сокращение ставки на 50-100 базисных пунктов существенно повлияет на рост кредитования в стране, что немедленно отразится на росте ВВП. Уже сейчас можно говорить о том, что более низкие ставки и рост экономической уверенности привели к росту объёмов ипотечного кредитования и продаж транспортных средств».

По мнению эксперта, Банк России при необходимости будет удерживать рубль от сильных колебаний: «ЦБ обещал включить механизмы, если национальная валюта начнёт дешеветь. Чрезмерное ослабление рубля принесёт больше негатива, чем позитива. Соответственно, ослабление рубля до 65-70 рублей за доллар может разогнать инфляцию выше целевого уровня ЦБ в 4%, чего регулятор допустить не может».

Инвесторам г-н Кочетков рекомендует обращать внимание на те отрасли, которые оказались в минусе по итогам текущего года: «Это может быть энергетика, транспорт, строительство. Если всё будет в порядке с нефтью и газом, то можно покупать и эти сектора. Потребительский сектор уже отыграл свою историю роста и будет двигаться вместе с динамикой потребительского спроса».