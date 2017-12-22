24 декабря в сквере имени Кирова иркутян ждет новогоднее представление и праздничный фейерверк

В сквере имени Кирова до 22 декабря будут установлены 50 световых опор и две арки. Об этом сообщил начальник управления культуры администрации Иркутска Виталий Барышников. По контракту подрядчик должен сдать ледовый городок 22 декабря. А с 23 декабря он будет полностью открыт для горожан.

- Мы каждый день контролируем проводимые работы по ледовым скульптурам, световым конструкциям, - отметил Виталий Барышников. – Мы несколько вечеров тестировали новое оборудование на главной городской елке. Новые световые опоры выполнены в едином новогоднем стиле и будут установлены на внутренних дорожках сквера, арки – на аллее между пешеходными переходами от бывшего иняза до гостиницы «Ангара». Они придадут яркости и праздничности всему скверу.

23 декабря в 12.00 состоится открытие Резиденции Деда Мороза. Посещение бесплатное. Подробное расписание работы можно узнать по номеру телефона 503-703. 24 декабря в 12.00 начнется, ставший традиционным для нашего города, фестиваль-конкурс «Самая красивая ёлка – 2018», где будут выбраны лучшие зеленые красавицы. Желающие могут поддержать понравившуюся команду или принять участие в «Чемпионате по зимним видам спорта», который начнется в 13.00.

24 декабря в 17.00 состоится открытие главной ёлки города. Иркутян ждет новогоднее представление и в 18.10 – праздничный фейерверк. Также все желающие могут встретить новый год у главной елки города. Народное гуляние начнется 31 декабря в 22.00, а в час ночи запланирован новогодний фейерверк, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска