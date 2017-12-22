Сбербанк открыл центр ипотечного кредитования для жителей Братска

Широкий комплекс услуг по приобретению жилья и ипотечному кредитованию теперь доступен и жителям Братска. В офисе Сбербанка по ул. Мечтателей, 1 22 декабря открылся центр ипотечного кредитования.

Как сообщает пресс-служба банка, здесь братчане смогут получить консультации по ипотеке, оформить заявку и получить ипотечный кредит, выбрать жилье, а также оформить другие дополнительные продукты. Клиентам офиса будет доступна и новая услуга по дистанционной регистрации сделок по ипотеке без посещения Росреестра или многофункционального центра.

– Сбербанк продолжает внедрение инновационных технологий, которые помогают нашим клиентам получать банковские услуги на самом современном уровне, – отмечает управляющий Братским отделением Сбербанка Елена Орбидан. – Специалисты центра ипотечного кредитования помогут потенциальным покупателям пройти все этапы, связанные с процессом приобретения квартиры от выбора жилого объекта и получения кредита до регистрации сделки. Такие офисы уже работают в других городах Иркутской области и отлично зарекомендовали себя. Отзывы клиентов положительные.

Во время открытия центра специалисты Сбербанка презентовали современные сервисы, которые позволяют экономить время клиентов. В частности, представлен портал недвижимости «Домклик» – разработанный Сбербанком для покупки недвижимости. На сайте и в мобильном приложении «ДомКлик» можно подать заявку на ипотеку и получить по ней одобрение, выбрать квартиру, а также заказать сервисы электронной регистрации прав собственности и безопасных расчетов. Объявления на портале размещают только аккредитованные партнеры Банка, квартиры проходят дополнительную проверку.

Гостям мероприятия также продемонстрировали работу сервиса «Телефония», который запущен Сбербанком в регионе с 1 декабря этого года. Пользователям услуги достаточно набрать номер: 8-800-100-19-00, и звонок сразу перенаправляется к менеджеру, который сопровождает данного клиента. Если менеджер находится на сделке и не может ответить на звонок, он получает смс-уведомление о пропущенном звонке и перезванивает клиенту в течение рабочего дня.

Центр ипотечного кредитования Сбербанка в Братске работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 без обеденного перерыва, суббота и воскресенье – выходные дни.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.