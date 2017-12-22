Аналитики Альфа-Банка: Курс рубля пока стабилен, несмотря на снижение ставки ЦБ

В США был окончательно утвержден законопроект по налоговой реформе. На фоне ожиданий более агрессивной политики ФРС в 2018 г., центральные регуляторы на Европейском рынке пока заняли выжидательную позицию. И ЕЦБ, и Банк Англии сохранили свою денежно-кредитную политику неизменной. ЦБ РФ же на прошедшем в прошлую пятницу заседании наоборот сильнее ожиданий понизил ставку. Курс рубля пока относительно стабилен, интерес к нему поддерживается притоком капитала в ОФЗ, а также ростом нефти, считают аналитики Альфа-Банка.

В США утвержден законопроект по налоговой реформе

В среду Конгрессом США был окончательно утвержден законопроект по налоговой реформе Д.Трампа. С учетом того, что ожидания принятия законопроекта уже были заключены в цену доллара, он продолжил ослабление. Долларовый индекс DXY снизился до отметки 93,15 на минимуме. На фоне ожиданий более агрессивной политики ФРС в следующем году, в связи с ростом инфляционных рисков по США после принятия налоговой реформы, центральные регуляторы на Европейском рынке предпочитают пока сохранять крайне осторожную риторику. Так, ЕЦБ на прошедшем в четверг заседании сохранил основные параметры денежно-кредитной политики без изменений, ставка осталась на уровне 0%. Ближайшими уровнями поддержки и сопротивления для пары евро/$ являются 1,183 и 1,194 евро/$.

Банк Англии также оставил ставку неизменной, фунт торгуется в боковом тренде

Банк Англии также как и ЕЦБ, пока занял выжидательную позицию и на прошедшем 14 декабря заседании сохранил ставку неизменной на уровне 0,5%. Несмотря на то, что рынок в целом не ждал ужесточения политики, решение Банка Англии все же несколько разочаровало инвесторов. На фоне текущей достаточно высокой инфляции – 3,1% г/г по итогам ноября, рынок ожидал комментариев от регулятора по поводу дальнейшего повышения ставки. В результате фунту не удалось выйти из бокового тренда в 1,33-1,35 фунт/$. Ближайшими уровня поддержки и сопротивления для курса являются 1,330 и 1,352 фунт/$.

Нефть укрепилась на позитивных данных из США

После серьезного давления на рынок нефти на прошлой неделе по поводу роста добычи в США, на этой обеспокоенность рынка несколько ослабла. Позитивные новости из США на этот раз поддержали нефть. Во-первых, согласно отчету по запасам нефти в США, они сократились на 6,5 млн барр. при прогнозе сокращения 3,1 млн барр. Во-вторых, в США выросло потребление, а также импорт нефти; первое увеличилось почти на 1% до уровня 17 млн барр. в сут. В результате, цены на нефть вернулись к уровню $64-65/барр. после $61-62/барр.

ЦБ РФ удивил рынок, понизив ставку сильнее ожиданий

На прошлой неделе в пятницу состоялось заседание ЦБ РФ, на котором было принято крайне неожиданное для рынка решение снизить ставку на 50 б.п. до уровня 7,75%. Напомним, что консенсус единогласно ждал снижения только на 25 б.п. Мы связываем данное решение с опасениями регулятора по поводу низкой инфляции в России – 2,5% г/г по итогам ноября, 0,3% м/м с начала месяца по 18 декабря. Реакцией на данное решение стало некоторое ослабление курса рубля, однако в последствии ему удалось восстановить потери благодаря росту цен на нефть, а также повышенному спросу инвесторов на ОФЗ. Минфин на неделе успешно разместил новые выпуски ОФЗ на 45 млрд руб., при этом спрос превысил предложение более чем в два раза. Таким образом, несмотря на риски новых санкций в феврале 2018 г., инвесторы пока сохраняют достаточный интерес к ОФЗ, тем самым поддерживая рубль. Торговый диапазон на предстоящей неделе нам представляется как 58,0 – 59,5 руб./$.