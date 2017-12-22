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ЦБ принял решение о докапитализации Промсвязьбанка

22 декабря 2017

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ЦБ объяснил причины санации Промсвязьбанка
18 декабря 2017

Банк России принял решение о докапитализации Промсвязьбанка за счет средств Фонда консолидации банковского сектора в рамках осуществления мер по предупреждению банкротства банка. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

Отмечается, что это является основанием для прекращения обязательств банка по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) и для прекращения денежных обязательств перед управляющими работниками ПСБ, а также контролирующими банк лицами.

Напомним, в пятницу, 15 декабря, ЦБ ввел временную администрацию в Промсвязьбанке. 

Промсвязьбанк занимает 9 место по величине активов среди российских банков (активы Банка составили 1,3 трлн рублей на 01.12.2017) и входит в перечень системно значимых кредитных организаций.


/ СИА /
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