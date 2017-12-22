ЦБ принял решение о докапитализации Промсвязьбанка

Банк России принял решение о докапитализации Промсвязьбанка за счет средств Фонда консолидации банковского сектора в рамках осуществления мер по предупреждению банкротства банка. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

Отмечается, что это является основанием для прекращения обязательств банка по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) и для прекращения денежных обязательств перед управляющими работниками ПСБ, а также контролирующими банк лицами.

Напомним, в пятницу, 15 декабря, ЦБ ввел временную администрацию в Промсвязьбанке.

Промсвязьбанк занимает 9 место по величине активов среди российских банков (активы Банка составили 1,3 трлн рублей на 01.12.2017) и входит в перечень системно значимых кредитных организаций.