Волшебная касса и Солид Банк платят деньги за покупки

Совершайте покупки в сети магазинов "ДИКСИ" на сумму не менее 500 рублей и оплатите ее картой «Мир» Солид Банка. Не забудьте взять чек!



Зарегистрируйте свою покупку на сайте super.mironline.ru (введите свое имя, фамилию, номер телефона, e-mail и информацию с чека: сумму покупки, дату и номер чека) и получите возможность выиграть денежные призы: от 100 до 3000 рублей за каждый чек. А также 1 раз в неделю примите участие в розыгрыше СУПЕР-ПРИЗА.



Чем больше чеков вы зарегистрируете, тем больше шансов выиграть 100 000 рублей!



Призы:

Общий призовой фонд состоит из 5 номиналов денежных призов: 100 рублей (3500 шт.), 500 рублей (700 шт.), 1 000 рублей (60 шт.), 2 000 рублей (40 шт.), 3 000 рублей (20 шт.), которые перечисляются участникам на мобильный телефон, и супер-приза 100 000 рублей (4 шт.), который перечисляются на счет победителям акции.



Акция действует до 31 января 2018 года.