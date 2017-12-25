Связь-Банк повысил ставки по пополняемым вкладам в рублях

В преддверии Нового года Связь-Банк (группа Внешэкономбанка) повысил ставки по пополняемым рублевым вкладам.

Теперь ставки по вкладу «Пополняемый доход» составят от 6,5% до 7,02% в рублях. Депозит «Управляемый доход» принесет вкладчикам от 6,30% до 6,64% в рублях.

Разместить средства в депозиты «Пополняемый доход» и «Управляемый доход» можно от 10 000 рублей на один или три года.

По вкладу «Коллекция Люкс» диапазон ставок варьируется от 6,30% до 6,86% в рублях. Здесь минимальный первоначальный взнос начинается от 3 млн рублей, а срок размещения - от 6 месяцев до 5 лет.

«Несмотря на общую тенденцию на рынке по снижению ставок по депозитам мы предлагаем своим клиентам все более и более выгодные условия хранения и преумножения сбережений. Вот и сейчас, к Новому году, мы порадовали наших клиентов – запустили сезонный вклад «Легкий» с повышенной ставкой и повысили ставки по депозитам с возможностью пополнения. Наши клиенты знают: надежный банк может быть выгодным!», - прокомментировала директор по развитию пассивных и комиссионных продуктов Связь-Банка Наталья Евдокимова.