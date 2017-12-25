БКС Банк объявил график работы офисов в период новогодних праздников

Режим работы офисов БКС Банка в период новогодних праздников.

С 30 декабря 2017 года по 3 января 2018 года все офисы БКС Банка работать не будут.

4–5 января 2018 года с 10:00 до 18:00 местного времени будут работать следующие офисы:

ККО «На Новослободской», г. Москва;

ККО «Павелецкий», г. Москва;

ККО «Царицынский», г. Волгоград;

ККО «Центральный», г. Екатеринбург;

ККО «Ханские врата», г. Казань;

ККО «Енисей», г. Красноярск;

ККО «Нижегородский», г. Нижний Новгород;

ККО «Центральный», г. Новосибирск;

ККО «Тарские ворота», г. Омск;

ККО «Камский мост», г. Пермь;

ККО «Красноармейский», г. Ростов-на-Дону;

ККО «На Агибалова», г. Самара;

ККО «Казанский», г. Санкт-Петербург;

ККО «На Достоевского», г. Уфа;

ККО «Центральный», г. Челябинск.

Только 5 января 2018 года с 10:00 до 18:00 местного времени будут работать следующие офисы:

ККО «Адмиралтейский», г. Астрахань;

ККО «Парк Орленок», г. Воронеж;

ККО «Площадь Советов», г. Барнаул;

ККО «Центральный», г. Новокузнецк;

ККО «Космос», г. Оренбург;

ККО «Университетский», г. Ижевск;

ККО «Прибайкальский», г. Иркутск;

ККО «На Озерова», г. Калининград;

ККО «На Весенней», г. Кемерово;

ККО «Центральный», г. Краснодар;

ККО «На Плеханова», г. Липецк;

ККО «Сурский», г. Пенза (КАССА НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ);

ККО «Казачий», г. Саратов;

ККО «Центральный», г. Ставрополь;

ККО «Университетский», г. Сургут;

ККО «Новый город», г. Тольятти;

ККО «Университетская роща», г. Томск;

ККО «На 50 лет Октября», г. Тюмень;

ККО «Интерсити», г. Череповец;

ККО «На Свердлова», г. Ярославль.

6–8 января 2018 года все офисы работать не будут.

C 9 января 2018 года офисы БКС Банка будут работать в обычном режиме.

Если Вы планируете снятие наличных денежных средств в иностранной валюте (ЕВРО, Доллары США) в кассах АО «БКС Банк» в 2017 году, заказ нужной суммы необходимо оформить до 11:00 по московскому времени 26.12.2017.

Все заявки, принятые после указанного времени, будут исполнены после 16.01.2018.

С режимом проведения банковских операций в период новогодних праздников можно ознакомиться на сайте АО «БКС Банк» по ссылке.

Московская биржа будет работать по следующему графику:

29 декабря 2017 года — последний торговый день в 2017 году. Вечерней торговой сессии на срочном рынке не будет.

3–5 января 2018 года торги на рынках Московской биржи проводятся с учётом следующих особенностей:

на фондовом и срочном рынках торги проводятся в обычном режиме;

на валютном рынке проводятся торги по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (расчетами TODAY) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп.

30-31 декабря 2017 года, 1-2 января, 6-8 января 2018 года являются выходными днями на всех рынках Московской биржи.

На зарубежных торговых площадках торги будут проходить в обычном режиме с 2 января 2018 года.

Трейдеры и персональные брокеры работают согласно графику работы бирж.