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БКС Банк объявил график работы офисов в период новогодних праздников

25 декабря 2017

Режим работы офисов БКС Банка в период новогодних праздников.

С 30 декабря 2017 года по 3 января 2018 года все офисы БКС Банка работать не будут.

4–5 января 2018 года с 10:00 до 18:00 местного времени будут работать следующие офисы:

  • ККО «На Новослободской», г. Москва;
  • ККО «Павелецкий», г. Москва;
  • ККО «Царицынский», г. Волгоград;
  • ККО «Центральный», г. Екатеринбург;
  • ККО «Ханские врата», г. Казань;
  • ККО «Енисей», г. Красноярск;
  • ККО «Нижегородский», г. Нижний Новгород;
  • ККО «Центральный», г. Новосибирск;
  • ККО «Тарские ворота», г. Омск;
  • ККО «Камский мост», г. Пермь;
  • ККО «Красноармейский», г. Ростов-на-Дону;
  • ККО «На Агибалова», г. Самара;
  • ККО «Казанский», г. Санкт-Петербург;
  • ККО «На Достоевского», г. Уфа;
  • ККО «Центральный», г. Челябинск.

Только 5 января 2018 года с 10:00 до 18:00 местного времени будут работать следующие офисы:

  • ККО «Адмиралтейский», г. Астрахань;
  • ККО «Парк Орленок», г. Воронеж;
  • ККО «Площадь Советов», г. Барнаул;
  • ККО «Центральный», г. Новокузнецк;
  • ККО «Космос», г. Оренбург;
  • ККО «Университетский», г. Ижевск;
  • ККО «Прибайкальский», г. Иркутск;
  • ККО «На Озерова», г. Калининград;
  • ККО «На Весенней», г. Кемерово;
  • ККО «Центральный», г. Краснодар;
  • ККО «На Плеханова», г. Липецк;
  • ККО «Сурский», г. Пенза (КАССА НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ);
  • ККО «Казачий», г. Саратов;
  • ККО «Центральный», г. Ставрополь;
  • ККО «Университетский», г. Сургут;
  • ККО «Новый город», г. Тольятти;
  • ККО «Университетская роща», г. Томск;
  • ККО «На 50 лет Октября», г. Тюмень;
  • ККО «Интерсити», г. Череповец;
  • ККО «На Свердлова», г. Ярославль.

6–8 января 2018 года все офисы работать не будут.

C 9 января 2018 года офисы БКС Банка будут работать в обычном режиме.

Если Вы планируете снятие наличных денежных средств в иностранной валюте (ЕВРО, Доллары США) в кассах АО «БКС Банк» в 2017 году, заказ нужной суммы необходимо оформить до 11:00 по московскому времени 26.12.2017.

Все заявки, принятые после указанного времени, будут исполнены после 16.01.2018.

С режимом проведения банковских операций в период новогодних праздников можно ознакомиться на сайте АО «БКС Банк» по ссылке.

Московская биржа будет работать по следующему графику:

29 декабря 2017 года — последний торговый день в 2017 году. Вечерней торговой сессии на срочном рынке не будет.

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3–5 января 2018 года торги на рынках Московской биржи проводятся с учётом следующих особенностей:

  • на фондовом и срочном рынках торги проводятся в обычном режиме;
  • на валютном рынке проводятся торги по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (расчетами TODAY) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп.

30-31 декабря 2017 года, 1-2 января, 6-8 января 2018 года являются выходными днями на всех рынках Московской биржи.

На зарубежных торговых площадках торги будут проходить в обычном режиме с 2 января 2018 года.

Трейдеры и персональные брокеры работают согласно графику работы бирж.


/ СИА /
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