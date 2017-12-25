Банк «Союз» предлагает новую премиальную карту «Мой бонус»

Банк «Союз» предлагает клиентам оформить новую премиальную карту «Мой бонус» с программой лояльности и бесплатным первым годом обслуживания. Комиссия за второй и последующие годы обслуживания так же может не взиматься при выполнении клиентом условий тарифов банка.

Совершая покупки по карте «Мой бонус», клиент получает бонусные баллы, которые можно использовать на приобретение товаров, авиа и железнодорожных билетов, бронирование отелей на бонусной витрине Банка. Размер начисляемых баллов составляет 8% от суммы покупок по карте в торгово-сервисных предприятиях, относящихся к бонусной категории, и 2% от суммы покупок по карте в иных торгово-сервисных предприятиях по всему миру.

С картой «Мой бонус» выгодно не только тратить, но и копить – по карте предусмотрено получение дохода до 6% годовых на остаток собственных средств.

Карта «Мой бонус» может быть дебетовой или с кредитным лимитом, при этом, кредитная карта обладает одним из наибольших на рынке беспроцентных периодов - до 115 дней. Процентная ставка по кредиту составляет от 25% до 27% годовых в зависимости от категории клиента. Сумма кредитного лимита - до 750 000 рублей.

Клиентам бесплатно подключается услуга «СМС-информирование», Интернет Банк и Мобильный банк. Владельцам карты «Мой бонус» доступны скидки и специальные предложения от платежной системы Visa и партнеров банка.

Полина Берсенева, директор департамента маркетинга и разработки розничных продуктов банка «Союз»:

– Карта «Мой бонус» - современный банковский инструмент, отвечающий потребностям самых взыскательных клиентов. В одном продукте собраны вместе наиболее выгодные и привлекательные сервисы. Карта обладает тройной выгодой – можно одновременно получать бонусы за покупки, доход на остаток, при этом, для активных пользователей обслуживание карты может быть совершенно бесплатным. Мы рады сделать такой подарок клиентам к Новому году!