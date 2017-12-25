Банк «Российский капитал» поможет клиентам разобраться в вопросах налогового законодательства

Банк «Российский капитал» совместно с «Национальной Юридической Службой АМУЛЕКС» предлагает клиентам-частным лицам новую услугу – «Налоговая поддержка».

Услуга «Налоговая поддержка» – это предоставление круглосуточной юридической помощи по вопросам налогового законодательства и всесторонняя помощь в оформлении документов от компании «Национальной Юридической Службой АМУЛЕКС». Теперь клиенты банка смогут не только получить консультации по вопросам оформления налогового вычета/подготовке заявления на предоставление налогового вычета, но также и помощь в заполнении и подаче налоговой декларации.

«Национальная Юридическая Служба АМУЛЕКС» работает уже более 12 лет на рынке юридических консультаций, обладает множеством наград и премий в сфере юридической поддержки и внедрения инноваций, в том числе «Компания года 2013» по версии Национальной премии Best.ru, «Юридический консультант года» по версии журнала Spears 2015/2016/2017, «Юридическая компания года» по версии премии «Время инноваций».

Подробности об услуге здесь.