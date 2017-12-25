Банк «Российский капитал» и НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления» подписали соглашение о сотрудничестве

Банк «Российский капитал» и АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь в любом отделении банка клиентам доступна возможность заключения договора об обязательном пенсионном страховании с АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления». Новый сервис позволит клиентам банка реализовать право на выбор страховщика по обязательному пенсионному страхованию и сохранить возможность дальнейшего формирования и получения пенсионных накоплений в рублевом эквиваленте.

АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» создан в 2014 году в результате реорганизации НПФ «ГАЗФОНД» и является преемником его прав и обязанностей по обязательному пенсионному страхованию (ОПС). В 2017 году Фонд завершил процедуру реорганизации в форме присоединения КИТФинанс НПФ, НПФ Наследие, НПФ Промагрофонд. Фонд одним из первых прошел процедуру акционирования и проверку Банком России для вступления в систему гарантирования прав застрахованных лиц, включен в Реестр НПФ — участников системы под № 1. Обладает наивысшими рейтингами надежности от ведущих национальных рейтинговых агентств: ruААА от «Эксперт РА» и ААА от «Национального Рейтингового Агентства». 6,2 млн человек являются клиентами фонда, объем пенсионных накоплений превышает 437 млрд руб., пенсионных резервов — 16 млрд руб.

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