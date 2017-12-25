Сбербанк поддержит разработчиков программного обеспечения для антропоморфного робота Фёдора

Сбербанк окажет поддержку финалистам и победителям конкурса по разработке программного обеспечения для антропоморфного робота Фёдор. Финалисты получат гранты от Сбербанка, а победители — возможность далее работать над проектом за счёт финансовой поддержки со стороны Сбербанка.

FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research, финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований) — проект Фонда перспективных исследований (ФПИ). Разрабатываемые технологии призваны заменить людей при работе в опасных для жизни и здоровья условиях. Конкурс проводит ФПИ совместно с Минобрнауки РФ. Основной этап конкурса пройдет с 15 марта по 13 апреля 2018 года, затем будут представлены результаты.

«В нашей стране есть громадный потенциал для развития отрасли робототехники, — отметил руководитель Лаборатории робототехники Сбербанка Альберт Ефимов. — Это не только лучшие кадры, но и возможности для применения роботов в крупнейшей технологической компании России — Сбербанке. Технологические конкурсы, подобные нашему совместному конкурсу с ФПИ, являются наиболее результативным подходом к решению сложных научных задач — поощряется именно то решение, которое наилучшим образом отвечает требованиям конкурса и проверено на реальных испытаниях. Совместно с нашими партнёрами мы задаём новую планку развития этого стратегического направления в России».

Представитель Лаборатории робототехники Сбербанка примет участие в работе конкурсной комиссии, которая будет оценивать успешность выполнения заданий конкурсантами.

«Робототехника сегодня имеет не только многосторонний потенциал для создания «помощников» человека, но и представляет собой целое созвездие технологий, развитие которых сопровождается обилием инновационных идей. Развитие системы технологических соревнований (конкурсов) будет способствовать поиску, отбору и внедрению таких идей, — комментирует Алексей Кононов, заместитель руководителя Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники. — Такие соревнования не только способствуют развитию здорового соперничества между командами-участниками, но и создают широкие возможности для сотрудничества таких команд с потенциальными заказчиками новых технологий, индустриальными партнерами, инвесторами. Только благодаря конструктивному объединению усилий возможно быстрое развитие новых технологий в России, и Сбербанк показывает достойный пример такой инициативы».