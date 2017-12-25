Sberbank CIB рефинансировал кредит на реконструкцию отеля в центре Москвы

Sberbank CIB рефинансировал кредит, выданный на реконструкцию гостиницы AZIMUT Отель Смоленская. Сумма сделки составила 111 млн евро.

AZIMUT Отель Смоленская — новая 23-этажная гостиница бизнес-класса в центре Москвы, которая открылась после реконструкции в июне 2017 года. Это один из самых больших отелей в Москве по объёму номерного фонда: сейчас в отеле 474 номера. Отель располагается в историческом здании гостиницы «Белград», сохранившем стиль советского модернизма.

«Мы давно и успешно сотрудничаем с сетью AZIMUT Hotels: AZIMUT Отель Смоленская стал уже седьмым гостиничным объектом этой сети в нашем портфеле», — отметила Управляющий директор — начальник Управления по работе с клиентами недвижимости Департамента крупнейших клиентов Sberbank CIB Наталья Шемановская.

AZIMUT Hotels — один из крупнейших гостиничных операторов России по количеству номеров и географическому охвату.