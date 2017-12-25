Малый бизнес занял выжидательную позицию. Альфа-Банк представляет результаты 6 волны исследования «Пульс малого бизнеса»

Индекс настроений малого бизнеса, рассчитанный экспертами Альфа-Банка совместно с Международным Исследовательским Центром MARC по собственной методике, на ноябрь 2017 года составил минус 25 п.п. (значение индекса может изменяться от минус 100 до плюс 100). Это на 4 п.п. меньше чем полгода назад. Снижение связано с более негативными оценками перспектив развития бизнеса в ближайшие 6 месяцев.

«На протяжении двух с половиной лет ожидания предпринимателей относительно развития экономической ситуации негативны и имеют сезонный характер. При этом оценка текущей ситуации все же говорит об улучшении бизнес климата и стабилизации экономики. Начиная с июня 2015 года видна незначительная, но все же положительная динамика. Таким образом, реальная картина лучше ожиданий», — прокомментировал Денис Осин, руководитель блока «Массовый бизнес» Альфа-Банка.

«Как и полгода назад, компании малого бизнеса ставят перед собой задачу повышения прибыльности за счет привлечения новых клиентов и сокращения издержек. При этом предприниматели все больше озабочены налоговой нагрузкой — эта проблема вышла на первое место во всех отраслях. Еще одна тенденция — это автоматизация бизнес-процессов. В последнее время эту задачу стали упоминать чаще, а 68 % предпринимателей заявили, что инвестируют средства в технологии» — добавил Осин.

Оценка текущей экономической ситуации в сравнении с июнем 2017 года выросла на 3 п.п. и составила минус 61 п.п. Заметно больше положительных оценок стали давать предприниматели IT сферы и розничной торговли. Настроения производственных компаний, наоборот, ухудшились. Рост покупательской способности населения в стране отметили лишь 5% предпринимателей, а в своей отрасли — 7%. Это связано с тем, что, несмотря на увеличение зарплат, реальные доходы россиян практически не изменились.

Предприниматели Поволжья, Северо-Западного и Северо-Кавказского регионов стали более позитивны в оценке экономической ситуации и чаще отмечают рост покупательской способности населения. При этом представители малого бизнеса Сибири оказались более критичными в оценке экономической ситуации.

Оценка бизнес-ожиданий по стране и отраслям значительно ухудшилась по сравнению с летом этого года — на 11 п.п. Предприниматели ожидают рост цен вследствие холодного лета 2017 года и прогнозируют спад покупательской активности. Негативные ожидания преобладают во всех регионах и в большинстве сфер бизнеса — представители всех отраслей, кроме IT и грузоперевозок, стали более критичными в прогнозах по сравнению с июнем 2017 года.

Ситуацию в своем бизнесе компании традиционно оценивают более позитивно. Этот показатель достиг максимального значения за последние два с половиной года — минус 10 п.п. При этом положительную оценку дают лишь представители IT-компаний (3 п.п.). В сравнении с июнем 2017 года меньше компаний стали отмечать снижение прибыли, выручки, среднего чека и частоты покупок. Негативное влияние нового санкционного пакета, как и полгода назад, отмечают треть представителей малого бизнеса. При этом на фоне улучшения ситуации в бизнесе больше предпринимателей планируют повышать зарплату. Об этом чаще других говорили представители оптовых и IT-компаний, а также сферы маркетинга и бизнес-услуг. Но об увеличении штата говорят реже, этот показатель вырос лишь в сфере IT. Что касается региональной специфики, то предприниматели Северо-Западного, Дальневосточного и Северо-Кавказского регионов оценивают ситуацию в своем бизнесе более позитивно, чем 6 месяцев назад. О росте выручки и среднего чека заявили почти во всех регионах.

Оценка бизнес-ожиданий в своей компании на ближайшие шесть месяцев оказалась менее положительной, чем полгода назад (9 п.п. в ноябре 2017 года и 20 п.п. — в июне 2017 г.). Предприниматели стали чаще говорить о снижении прибыли и выручки в связи с ростом налоговой нагрузки. Остальные слагаемые индекса бизнес-ожиданий по компании (средний чек, частота покупок и количество клиентов) также снизились. Рост положительных оценок относительно прогнозов на ближайшие 6 месяцев наблюдается только в технологичных компаниях. Представители этих компаний ожидают рост среднего чек и количества клиентов.

Среди опрошенных предпринимателей лишь 23 % считают свой бизнес успешным. Срок достижения успеха 1-3 года. Если по каким-либо причинам не удается достичь поставленных целей, 40 % все равно готовы продолжать бизнес, а каждый третий заявил о намерении изменить бизнес модель. Стоит отметить, что из-за роста негативных настроений и пессимистичных ожиданий на следующие 6 месяцев предприниматели стали чаще упоминать «выживание» компании в ближайшие годы, высокий доход и стабильность бизнеса как критерии успеха.

СПРАВКА: Для расчета Индекса настроений малого бизнеса и его составляющих были опрошены клиенты блока «Массовый бизнес» Альфа-Банка — индивидуальные предприниматели и компании с выручкой до 350 млн рублей в год. Банк занимает 6,4% этого рынка в среднем по стране и порядка 15 — 20% в крупнейших городах России.

Статистическая выборка составила 1997 компаний во всех городах присутствия Альфа-Банка: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород, Краснодар, Казань, Екатеринбург, Тюмень, Омск и другие. В ходе онлайн-опроса эксперты выясняли оценки изменений таких показателей, как прибыль, выручка, размер среднего чека, количество клиентов, частота покупок и других, задавали вопросы о планах развития компаний и критериях успеха. Получена оценка влияния изменений в экономике на малый бизнес и собраны прогнозы на будущее.

Положительные значения индекса означают преобладание позитивных оценок, отрицательные значения — негативных настроений над позитивными. Диапазон индекса от 100 до (-100) процентных пунктов.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 41,8 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 26,0 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,0 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2017 года составила 436 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2017 года в Альфа-Банке обслуживается около 382 тыс. корпоративных клиентов и 14,2 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.