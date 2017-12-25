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«АктивКапитал Банк» дарит детям подарки к Новому году

25 декабря 2017

21 декабря сотрудники Банка были в гостях у воспитанников школы-интерната №117 г. Самара, в которой обучаются около 250 детей. Специально для гостей учащиеся подготовили несколько ярких и эмоциональных концертных номеров, испекли сладкий пирог, сделали фетровые елочные игрушки. Дети, показавшие высокие результаты в учебе, спорте или творчестве, получили подарки от Банка с пожеланиями достичь еще больших успехов в следующем году.

28 декабря сотрудники Банка поздравят с наступающим Новым годом воспитанников Детского дома №3 г. Самара.
Такие встречи стали для воспитанников самарских детских учреждений и «АктивКапитал Банка» доброй традицией.

 


/ СИА /
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