«АктивКапитал Банк» дарит детям подарки к Новому году

21 декабря сотрудники Банка были в гостях у воспитанников школы-интерната №117 г. Самара, в которой обучаются около 250 детей. Специально для гостей учащиеся подготовили несколько ярких и эмоциональных концертных номеров, испекли сладкий пирог, сделали фетровые елочные игрушки. Дети, показавшие высокие результаты в учебе, спорте или творчестве, получили подарки от Банка с пожеланиями достичь еще больших успехов в следующем году.

28 декабря сотрудники Банка поздравят с наступающим Новым годом воспитанников Детского дома №3 г. Самара.

Такие встречи стали для воспитанников самарских детских учреждений и «АктивКапитал Банка» доброй традицией.