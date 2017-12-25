На открытие главной городской елки пришли более пяти тысяч иркутян

Фото: vk.com/copter38

Около 5 тысяч иркутян приняли участие в открытии главной ёлки Иркутска 24 декабря в сквере имени Кирова. В этом году ее украсили новая иллюминация, игрушки, звезда в стиле русской сказки. Ледовую изгородь вокруг ёлки сменил безопасный иллюминационный забор из металлоконструкций. С наступающим Новым годом иркутян поздравил мэр города Иркутска Дмитрий Бердников.

– В эти предпраздничные дни принято подводить итоги. Должен сказать, что уходящий год был для всех нас очень насыщенным. Наш любимый Иркутск во многом преобразился. Проведён масштабный ремонт городских магистралей. В городе открылись сразу три новые школы. Вместе мы проделали огромную работу по благоустройству дворов и общественных пространств. Благодарю вас за активное участие! Уверен, в Новом году мы с вами продолжим развивать наш город, делать его уютнее и красивее, - отметил глава областного центра.

По традиции в честь открытия главной новогодней ёлки Иркутска состоялся красочный фейерверк. Основные праздничные мероприятия продолжатся в сквере им. Кирова и на других площадках Иркутска до 13 января 2018 года.