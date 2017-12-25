Самые высокие зарплаты в Иркутске – в сфере добычи сырья

Фото: saudiarabiatravelguide.blogspot.ru

Аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter проанализировали вакансии, размещенные на hh.ru за 2017 год в Иркутске и составили рейтинг профессиональных сфер по уровню среднего вознаграждения.

Первую строчку, как и ожидалось, заняла «Добыча сырья» с уровнем предложения в размере 69 000 рублей. Чуть меньшие зарплаты предлагали в «Высшем менеджменте», замыкают тройку лидеров «Строительство, недвижимость» со средним вознаграждением 42 000 рублей. Нижнюю строчку рейтинга по размеру среднего вознаграждения занял «Домашний персонал» – 20 000 рублей.

Елана Таращук, руководитель пресс-службы компании HeadHunter по СФО:

– По данным аналитического сервиса HeadHunter «Банк данных заработных плат», больше половины компаний отмечают, что в этом году у них увеличился фонд оплаты труда – 58%, уменьшился он только в 12% компаний. При этом, зарплаты чаще всего росли у специалистов и ведущих специалистов. А вот средний прирост окладов для топ-менеджеров составил 13%, для линейного персонала и начального уровня – 11% и для специалистов и ведущих специалистов – 10%.То есть, несмотря на то, что для ведущих и рядовых специалистов увеличение окладов происходило чаще, сам процент этого увеличения был наименьшим.

Справка:

HeadHunter — ведущая российская компания в сфере интернет-рекрутмента, развивающая бизнес в России, Украине, Беларуси, Казахстане, Грузии, Узбекистане и Кыргызстане. Основана в 2000 году. Крупнейший актив компании — сайт для успешной карьеры, обладающий базой в 470 тыс. актуальных вакансий и 27 млн. резюме.