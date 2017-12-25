Строительная компания Иркутской области привлечена к административной ответственности

Прокуратурой Кировского района г. Иркутска рассмотрена информация прокуратуры Красноярского края о проверке соблюдения трудового законодательства, проведенной прокурором Красноярского края с привлечением специалиста Государственной инспекции труда. Фото: newslab.ru

На одном из нефтегазоконденсатных месторождений выявлены многочисленные нарушения законодательства об охране труда, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Выявленные нарушения являются грубыми, касаются законных прав и интересов работников, гарантированных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

В связи с этим возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1, 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ.

Организация, в отношении которой проводилась проверка, привлечена к административной ответственности в виде штрафов в размере 65 тысяч рублей и 120 тысяч рублей.