Усольчанин платит дважды: губернатор пообещал решить вопрос о двойных квитанциях за ЖКХ

На проходящей в здании правительства Иркутской области пресс-конференции губернатора Сергея Левченко прозвучал вопрос от журналиста из города Усолье-Сибирское, где жители стали заложниками «двойных квитанций».

По словам журналиста, из-за банкротства одной компании, жителям приходится платить за услуги ЖКХ новой компании второй раз по ранее оплаченным счетам. При этом новая компания не может получить средства от обанкротившейся для пересчета.

Как сообщает АиФ-Иркутск, Сергей Левченко пообещал решить этот вопрос с мэром Усолья-Сибирского Максимом Торопкиным и дал поручение организовать встречу по этому поводу.