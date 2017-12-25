В иркутском микрорайоне Солнечном открылся зимний сезон

Зимний сезон на набережной у ледокола «Ангара» в Иркутске открылся 23 декабря в рамках городского проекта «Иркутск, выходи гулять!». На этой территории построили детский ледовый городок, оборудовали горки, катки, предусмотрена работа сибирского зоопарка, ресторана, кафе, кондитерской. Готовится к открытию этно-кафе.

В рамках праздника прошли подвижные игры, хоровод, розыгрыш призов и подарков, выступление ансамбля «Красная горка». Мероприятие подготовлено при поддержке администрации города Иркутска.

Напомним, благоустройство набережной в районе ледокола «Ангара» проводилось в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», а также муниципально-частного партнерства. В летний период выполнена замена коммуникаций и оборудовано освещение, обустроены пешеходная зона, спортивная и детская площадки, торговая зона, летнее кафе. Кроме этого, на побережье появились амфитеатр для проведения массовых мероприятий, смотровая площадка, малые архитектурные формы, выполнено озеленение,пишет пресс-служба администрации города Иркутска.