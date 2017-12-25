Сергей Левченко: Уровень макроэкономических показателей Иркутской области опережает общероссийский

Об основных макроэкономических показателях Иркутской области рассказал во время ежегодной итоговой пресс-конференции губернатор Сергей Левченко. Фото: baikal24.ru

Как сообщает пресс-служба областного правительства, валовый региональный продукт вырос в 2017 году на 3,4 процента, а за последних два года – на 9,2 процента. Индекс промышленного производства – 104,7 %, что на 3,5 % больше средних показателей по России.

– Росли доходы консолидированного бюджета. Налоговые и неналоговые поступления увеличились более чем на 10,5 млрд рублей, или на 9 % по сравнению с прошлым годом, – отметил губернатор.

Поступления налога на прибыль выросли на 7 млрд рублей, или на 18 %.

– Тут надо отметить ряд важных моментов. Во-первых, изменилось налоговое законодательство. С 1 января 2017 года один процент налога на прибыль уходит в федеральный бюджет. Потери областного бюджета превысили 2 млрд рублей, – рассказал Сергей Левченко. – Во-вторых, был снижен норматив зачисления в региональные бюджеты доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты.

Регион сегодня занимает девятое место в рейтинге российских субъектов по результатам социально-экономического развития и достижению темпов роста налогового потенциала. Соответственно, область получит девятый по величине трансферт на сумму 714 млн рублей.

Также удалось сократить объем государственного долга на 33 % до 12,6 млрд рублей. Иркутская область входит в список высокообеспеченных субъектов РФ. В связи с этим растут отчисления в федеральный бюджет. С начала года в федеральный бюджет было перечислена сумма на 54 % выше прошлогоднего показателя – 162 млрд рублей.

– Мы продолжаем увеличивать поддержку муниципалитетов, – напомнил Сергей Левченко. – Межбюджетные трансферты из областного бюджета выросли на 7 млрд 100 млн рублей, или на 17 %, до 47 млрд 900 млн рублей. Самый большой объем межбюджетных трансфертов был перечислен Иркутску – 6 млрд 212 млн рублей.