Какие достижения прогресса используются в аграрном производстве?

На основании материалов Всероссийской сельскохозяйственной переписи Иркутскстат констатировал, что инновационные технологии пока не стали массовым явлением. Их применяют отдельные субъекты, включая малые формы хозяйствования на земле (пока освоившие не все новшества). Фото: s11.stc.all.kpcdn.net

Скромный размер хозяйствующего субъекта довольно часто не позволяет ему тратить средства на инновации. В аграрном прогрессе фермеры уступают сельхозорганизациям, а индивидуальные предприниматели по многим позициям опережают фермеров. Малым предприятиям по части новшеств далеко до крупных и средних сельскохозяйственных организаций, оставивших далеко позади все другие категории хозяйств.

Из числа действовавших крупных и средних сельхозорганизаций 6,5% использовали метод бесклеточного содержания птицы, 10% − капельную систему орошения, 13% − очистные сооружения на животноводческих фермах, 16% − биологические методы защиты растений от вредителей и болезней, 19% − систему индивидуального кормления скота, 29% − систему водоотведения и очистки производственных стоков.

Наиболее популярной инновацией стала система точного вождения и дистанционного контроля качества выполнения технологических процессов, как переносных, так и стационарных, вмонтированных в отдельные виды техники, ее применяли 39% крупных и средних сельхозорганизаций.