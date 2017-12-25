ТОП-10 событий ОК РУСАЛ

ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, определил ключевые события и достижения компании в 2017 году, которые стали результатом реализации корпоративной стратегии по повышению эффективности и экологичности производства, увеличению доли продукции с добавленной стоимостью, а также развитию территорий присутствия. Эти проекты, как внутрироссийского, так и международного масштаба, демонстрируют ценности компании и их конкретное воплощение командой РУСАЛа.

Фото: kommersant.ru

1. РУСАЛ запустил новый бренд низкоуглеродного алюминия – ALLOW.

Алюминиевая продукция под брендом ALLOW отличается существенно более низким «углеродным следом» – удельным объемом выбросов парниковых газов при производстве металла, чем в среднем по отрасли. Углеродный след продукции под брендом ALLOW составляет менее 4 тонн в эквиваленте CO2 на тонну произведенного алюминия, в то время как в среднем в мире значение этого показателя составляет около 12 тонн в эквиваленте CO2 на тонну произведенного алюминия.

2. РУСАЛ стал первым эмитентом панда-бондов из России.

Сделки вызвали большой интерес со стороны инвестиционного сообщества. Общий объем двух траншей составил 1,5 млрд юаней.

3. РУСАЛ приступил к созданию центра обработки данных (ЦОД) на территории Надвоицкого алюминиевого завода (НАЗа) в Карелии.

ЦОД будет ориентирован на предоставление высокотехнологичных IT-сервисов, включая специальные услуги для анализа «больших данных», машинного обучения, майнинга криптовалют. Первым партнером стала компания AA!LAB.

4. Разработанные специалистами РУСАЛа алюминиевые сплавы 8030 и 8176 приказом Минэнерго РФ разрешены для использования в алюминиевой проводке.

После почти 20 лет запрета это решение открывает для российского алюминия новый рынок. Кабель из алюминиевого сплава обеспечивает высокий уровень пожарной безопасности, в том числе за счет изоляции из полимерных композиций, не содержащих галогенов и не распространяющих горение. Именно этот вид сплавов широко применяется для изготовления электропроводки в США и Китае.

5. РУСАЛ и НИТУ «МИСиС» создали Институт легких материалов и технологий.

Институт является первой в России площадкой для совместного выполнения партнерами и членами Алюминиевой ассоциации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по развитию современных технологий. Основные направления деятельности института будут сфокусированы на создании новых материалов для высокотехнологичных отраслей (авиастроение, кораблестроение, автомобильная промышленность), разработке аддитивных технологий и металломатричных алюминиевых композитов, а также источников тока на основе алюминия (алюминий-ионные аккумуляторы).

6. В Гвинее на базе госпиталя РУСАЛа создан уникальный научно-исследовательский лабораторный комплекс для борьбы с особо опасными инфекциями.

В сотрудничестве с Роспотребнадзором и его научными подразделениями лаборатория создана на базе Научного клинико-диагностического центра эпидемиологии и микробиологии (НКДЦЭМ), построенного РУСАЛом в 2015 году для борьбы с эпидемией Эболы на территории Гвинеи. Инвестиции РУСАЛа в строительство центра составили более 10 млн долларов США.

7. РУСАЛ в рамках Года экологии провел в городах своего присутствия марафон «Зеленая лига», ставший логическим продолжением программы «День Енисея».

В акции приняли участие около 4,5 тыс. волонтеров из 14 городов. Было вывезено в общей сложности 3398 мешков мусора и посажено 2317 деревьев.

8. РУСАЛ приобрел красноярский завод по производству дисков СКАД.

Это позволило нарастить выпуск продукции с добавленной стоимостью и свою экспертизу в области глубокой переработки.

9. В 2017 году ежегодный РУСАЛ ФестивAL по направлениям #Театр, #Кино, #Наука, #Вело прошел в 16 городах России и Армении.

Для жителей городов присутствия компании было организовано 62 мероприятия. РУСАЛ ФестивAL #Наука впервые прошел за пределами России – в Ереване.

10. РУСАЛ открыл «Школу городских изменений» в 12 городах присутствия компании.

Это новый социальный проект, который направлен на формирование и обучение инициативных групп, заинтересованных в решении актуальных проблем региона, а также на создание сообществ активных граждан для развития добровольчества и социального предпринимательства. Обучение проводилось экспертами отрасли в формате семинаров и воркшопов в течение всего года

Генеральный директор ОК РУСАЛ Владислав Соловьев: «Для РУСАЛа 2017 год был успешным не только в достижении бизнес-целей, но и в реализации масштабных проектов межгосударственного сотрудничества, технологического партнерства, а также развития социальной и культурной среды многочисленных городов присутствия компании. РУСАЛ продолжает находить возможности и точки роста, прежде всего внутри России, и я уверен, что те проекты, которые мы реализовали в прошлом году, станут основой для еще больших достижений в будущем».