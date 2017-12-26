Нужен кредит на развитие, но не хватает залога? Вам сюда

Где и на каких условиях можно получить дополнительное финансирование для своего бизнеса? Участники стратегической сессии Фонда Поддержки Предпринимательства Иркутской области, состоявшейся 14 декабря 2017 года, получили ответ на этот вопрос в ходе круглого стола «Возможности для финансирования инвестиционных проектов».

Фото: А. Фёдоров

Одним из участников встречи был Иркутский областной гарантийный фонд. Анна Серебренникова, начальник клиентского отдела Фонда, рассказала об особенностях его работы, о том, как получить гарантию и почему это иногда удобнее и выгоднее, чем оформлять залог по кредиту в полном объеме.

Что такое Российская гарантийная система

На сегодняшний день в РФ создана национальная гарантийная система. Её цель – сделать финансовые ресурсы и гарантии более доступными для предпринимателей, имеющих действующий бизнес и желающих развиваться с помощью заемных средств.

Гарантийный фонд как часть национальной гарантийной системы работает как с государственными институтами, так и с коммерческими банками. Надо отметить, что государственные институты – «Корпорация МСП», «Банк МСП», «Фонд развития промышленности», «Фонд микрокредитования» – дают займы со значительно меньшей процентной ставкой.

Анна Серебренникова, Иркутский областной гарантийный фонд.

Фото: А. Фёдоров

С начала деятельности Иркутский областной гарантийный фонд выдал 641 поручительство на 2,92 миллиарда рублей. Это позволило субъектам малого и среднего бизнеса привлечь банковские кредиты и гарантии на 6,7 миллиардов рублей.

Кто может рассчитывать на поручительство фонда и есть ли ограничения?

Свое поручительство Гарантийный фонд предоставляет предпринимателям, которые относятся к субъектам малого и среднего бизнеса согласно требованиям 209-го ФЗ кроме тех, которые занимаются реализацией или производством подакцизных товаров: алкоголь, табак, автомобили, золото и т.д.

Максимальная сумма поручительства – 70% от суммы кредита. В отношении одного заемщика сумма поручительства не может быть более 42 млн рублей.

Если у бизнеса потребность свыше 42 млн рублей – подключается АО «МСП Банк» или ОА «Корпорация МСП». Сумма кредита и гарантия может быть увеличена.

Фото: А. Фёдоров

Порядок работы предпринимателей с фондом

Предприниматель обращается в кредитную организацию, уточняет требования по залогу. Если собственного залога недостаточно, предприниматель может обратиться за поручительством в Иркутский Областной Гарантийный фонд на недостающую долю залога, требуемого кредитной организацией (до 70% от суммы кредита).

При этом собственное залоговое обеспечение заемщика должно составлять не менее 30% от суммы кредита Это может быть любое имущество, которое принимается в залог банком.

В случае одобрения заявки Гарантийным фондом подписывается трехсторонний договор поручительства (клиент, кредитная организация, Гарантийный фонд). Таким образом Гарантийный фонд берет на себя субсидиарную ответственность по обязательствам клиента и кредитная организация выдает клиенту кредит под поручительство.

Фото: А. Фёдоров

Условия предоставления гарантии

Поручительство гарантийного фонда платное, но оплата более чем символичная и зависит от вида деятельности. Если предприниматель занимается торговлей, оплата составляет 1% годовых от суммы поручительства. Для любой другой деятельности стоимость поручительства – всего 0,5% годовых от суммы поручительства. При получении гарантии на сумму свыше 10 млн. рублей возможна рассрочка оплаты на три месяца. Требования к оформлению документов тоже не отличаются от банковских. Возможно и оформление гарантии по особой схеме, когда первоначальное предоставление заемщиком собственного залогового обеспечения не требуется. Это возможно, когда кредит берется на приобретение оборудования, которое впоследствии оформляется в качестве залога, или с целью рефинансирования действующего кредита.

Преимущества работы с Гарантийным фондом

В целом использование поручительства выгоднее, чем предоставление собственного залога. Оформить залог самостоятельно сложнее: например, недвижимое имущество должно быть свободно от жильцов (не должно быть прописанных) и застраховано. Стоимость собственного залога заемщика не превышает 30% от суммы кредита. Поручительство Фонда принимается банками без дисконта, т.е. 1 к 1.

Срок рассмотрения заявки от трех до десяти дней в зависимости от суммы поручительства. Взаимодействие осуществляется через сотрудников банка (не обязательно идти в Фонд). Несмотря на то, что у Фонда нет филиалов, его поручительство может получить предприниматель даже самой отдаленной территории Иркутской области.