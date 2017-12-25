План работы на 2018 год представило Управление сельского хозяйства Иркутского района

Управление сельского хозяйства администрации Иркутского района обнародовало основные направления деятельности на 2018 год. Среди основных направлений – поддержка сельхозтоваропроизводителей и крестьянско-фермерских хозяйств в получении субсидий и грантовой поддержки, сообщает пресс-служба администрации Иркутского района. Фото: ufa-room.ru

Также продолжится работа по наращиванию поголовья скота, производства продукции животноводства и растениеводства. Об этом на заседании коллегии по сельскому хозяйству рассказала начальник управления Надежда Новобрицкая.

Говоря об итогах работы в 2017 году, Надежда Новобрицкая отметила, что произошло увеличение поголовья крупнорогатого скота на 4% по сравнению с 2016 годом, в сельхозпредприятиях поголовье составляет 7,4 тысячи голов, из них коров – 3,4 тысячи голов.

Всего запланировано произвести 31 тысячу тонн молока, что на 519 тонн выше уровня прошлого года. Рассматривается перспектива создания крупных козоферм для обеспечения сырьем комбинатов детского питания.

Валовое производство овощей во всех категориях хозяйств ожидается на уровне 21,4 тысячи тонн, что на 5,9% выше к уровню прошлого года.

Валовая продукция во всех категориях хозяйств выше уровня 2016 года на 4,8% и составила в 2017 году 4,3 млрд рублей. Ожидается, что сельхозтоваропроизводители получат прибыль в размере 100 млн рублей при рентабельности 14,6%.