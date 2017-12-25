Предпринимателя в Приангарье обязали снести незаконно построенный киоск

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В ходе общероссийского рейда «В Новый год – без долгов» под контролем судебных приставов г. Усолье-Сибирское должник демонтирует 2-этажное здание кафе на главном проспекте города.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области, индивидуальный предприниматель из города Усолье-Сибирское обязан путем сноса освободить земельный участок от самовольно возведенной постройки.

Судебными приставами возбуждено исполнительное производство. Должник был предупреждён об этом, как и о принятии в отношении него принудительных мер, если он откажется добровольно исполнить решение суда. Однако, к самостоятельному демонтажу закусочной предприниматель приступил только после того, как дважды был привлечен к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ (неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера) с назначением штрафов на общую сумму 3,5 тысяч рублей. Кроме того, с должника взыскан исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей.

В настоящее время строение обесточено и разбирается должником самостоятельно под контролем судебных приставов.