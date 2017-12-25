«Свободная библиотека» в Иркутске отметила пятилетие

В декабре 2012 года «Ростелеком» и Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева открыли первую уличную мини-библиотеку свободного чтения. Библиотека разместилась в таксофонной будке, где любой житель может взять книгу, оставить прочитанную или обменять одну на другую.

Для осуществления проекта «Свободная библиотека» специалисты «Ростелекома» разместили в будке деревянные многоярусные полки, обновили её внешний вид, а также установили стационарный телефон, по которому жители и гости Иркутска бесплатно звонят на городские телефонные номера.

«У нашего совместного проекта было много скептиков. Люди сомневались, что неохраняемую будку с книгами не испортят вандалы, – комментирует директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – За эти годы мы всего два раза заменили разбитые стекла. Иркутяне полюбили уличную библиотеку, и она стала важной составляющей восприятия Иркутска как культурного и интеллектуального центра Восточной Сибири».

«С годами проект продолжает успешно действовать, находит живой отклик у горожан, – поделилась директор ГБУК «Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева» Яна Гавриш. – Уличная книжно-телефонная будка на Свердлова, 23, теперь уже узнаваема, стала достопримечательностью и культурным брендом Иркутска».

Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева – крупнейшая специализированная детская библиотека Иркутской области, активно продвигающая идею «Читать – это модно!». Вся деятельность библиотеки направлена на повышение престижа чтения у подрастающего поколения.

ПАО «Ростелеком» (https://www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,6 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 9,5 млн пользователей, из которых свыше 4,6 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 6 мес. 2017 г. составила 145,6 млрд руб., OIBDA достигла 46,2 млрд руб. (31,7% от выручки), чистая прибыль – 6,0 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.

Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского Федерального округа.

«Ростелеком» МРФ «Сибирь» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 8 региональных филиалов – Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.

Иркутский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Иркутской области. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Сибирь»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком».