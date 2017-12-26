Серый сектор. Как в России страховщики борются с недобросовестными автоперевозчиками

Страхование ответственности владельцев опасных производственных объектов сейчас практически не вызывает сложностей у страховщиков, в отличие от страхования ответственности перевозчиков перед пассажирами. Почему перевозчики пытаются ввести страховщиков в заблуждение? Почему стремятся любым способом снизить суммы страховых выплат? О способах борьбы с недобросовестными перевозчиками рассказала Светлана Гусар, вице-президент Всероссийского союза страховщиков в ходе конференции "Барьер-2017" в Санкт-Петербурге.

Фото: nesiditsa.ru

Онлайн-проверка страховки перевозчика

— Мы имеем дело с определенным сегментом. Несмотря на то, что на государственном уровне идет борьба, в среде перевозчиков до сих пор присутствует большое количество серых операторов.

Учитывая тот факт, что цена обязательного договора страхования зависит от вида заявляемых перевозок, перевозчик зачастую дезинформирует страховщика, заявляя не полный подвижной состав, пытаясь удешевить себе страховку.

Пассажиры должны знать, что для борьбы с этим создан информационный ресурс, куда передаётся вся публичная информация, собираемая страховщиком.

Что это значит? Это значит, что любой пассажир по госномеру может проверить, включено ли то или иное транспортное средство в договор страхования и заявлены ли в нем оказываемые виды транспортных услуг. К данному ресурсу есть доступ у Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и граждан, она активно пользуется этим ресурсом и привлекает нарушителей к ответственности, сумма штрафа может достигать 500 тысяч рублей.

С точностью до секунды

— В договоре страхования не содержится четкого времени вступления в силу. Случалось, что, когда незастрахованный перевозчик попадал в ДТП, его представитель тут же бежал в страховую организацию и оформлял договор в тот же день, фактически покрывая это событие.

Лимит страхования составляет 2 миллиона рублей, страховщики выплачивают большие деньги в случае причинения вреда жизни и здоровью, поэтому случаи мошенничества для нас недопустимы. Чтобы бороться с данными видом мошенничества среди перевозчиков, мы сделали следующее: при обращении страховщика в информационную систему за выдачей номера, мы с точностью до секунды фиксируем выдачу номера авторизации. Благодаря этому, любая страховая организация при судебном отстаивании своих интересов имеет неоспоримые доказательства того, что договор страхования был заключен после совершения ДТП. Информация о времени публикации также имеется в общем доступе.

Потребительский экстремизм

— 99% всех выплат составляют выплаты по причинению вреда жизни и здоровью. Поскольку выплаты производятся по единой таблице выплат, то споры относительно сумм между страховщиком и потерпевшим практически исключены. Однако на стадии запуска закона были случаи, так называемых «выплат по синякам». Это наиболее часто встречаемая выплата по причинению вреда здоровью. Перевозчик не осматривает пассажира перед посадкой в транспортное средство на предмет наличия ушибов и синяков, а изначально сумма выплат по этой статье составляла две тысячи рублей, что в 2013 году было достаточно крупной суммой для регионов. После того, как перевозчики раскусили этот потребительский экстремизм, совместными усилиями удалось снизить «выплаты по синякам». С учетом роста инфляции сумма выплат стала не настолько интересна, чтобы за ней обращаться. Поэтому это вид мошенничества сошел на нет.