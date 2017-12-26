Маркировка древесины на территории Иркутской области на 53% снизила объемы незаконной рубки леса

Пилотный проект по маркировке заготавливаемой древесины на территории Иркутской области реализуется недавно: с 25 августа и по настоящее время выдано 220 тысяч идентификационных карт. На учет поставлено 1590 пунктов приема и отгрузки. Эти и другие действия позволили только за три месяца – с 1 сентября по 1 декабря 2017 года – снизить объем незаконной заготовки древесины на 53% (к аналогичному периоду 2016 года). Об этом заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко на пресс-конференции, посвященной итогам уходящего года.

Фото: Irkobl.ru

– Мы пока только разворачиваемся по этому проекту. Нужно поработать еще хотя бы полгода, чтобы получить более определенные и долговременные результаты. Но уже наметились две интересные тенденции, пусть это не покажется вам странным, которые могут существовать одновременно, – снижение цен на лесопродукцию и увеличение отчислений в бюджет от лесной сферы, – заметил Сергей Левченко.

По мнению губернатора, лесная отрасль выделяется из многих других, которые есть в Иркутской области, быстрым ростом. Например, индекс промышленного производства по обработке древесины и производству изделий из дерева составил 115,8%. За 9 месяцев 2017 г. в областной бюджет поступило почти 4,7 млрд рублей налоговых платежей, что на 46% превышает аналогичный уровень прошлого года и в 1,5 раза больше, чем за весь 2015 год, пишет пресс-служба правительства Иркутской области.

Сегодня Иркутская область занимает первое место в России по объему заготовленной древесины (за 9 месяцев 2017 г. – 22 млн кубометров). И недавно было неестественным то, что одна из крупнейших отраслей экономики давала в консолидированный бюджет региона всего лишь около 1,5 млрд рублей за год.

– Рост объемов доходов от этой отрасли за два минувших года увеличился в три раза. Уверен, что эта тенденция сохранится, – сообщил Сергей Левченко.

Губернатор рассказал журналистам, что запланированы и другие шаги, которые также должны улучшить положение дел в этом комплексе. Например, создана 10-я пожарно-химическая станция третьего типа в Качугском районе, укомплектована необходимым набором средств пожаротушения. Техника, теперь представленная там, позволяет не прибегать к помощи других пожарно-химических станций при тушении лесных пожаров.

Глава региона также отметил, что Иркутская область является лидером среди субъектов Российской Федерации по выполнению объемов лесовосстановления (130,5 тыс. га, что на 7,5% выше объемов 2016 года) арендаторами лесных участков.