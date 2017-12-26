Дмитрий Зотов, Финам: Как купить биткойн за полцены

Кому не стоит даже смотреть в сторону биткойна, и с чего начать тем, кто все-таки хочет попробовать? О чем нужно помнить при инвестировании в криптовалюты? Как купить актив за 30-50% от его стоимости? На эти и другие вопросы ответил Дмитрий Зотов, эксперт компании Финам на ежегодной встрече с инвесторами в Иркутске.
Кому не стоит покупать биткойны
Инвестирование в криптовалюты – очень нервное занятие из-за высокой волатильности инструмента. Даже опытным инвесторам нелегко бывает видеть, как цена их актива стремительно падает на треть, а именно столько, по подсчетам Дмитрия Зотова, составляет средняя просадка по биткойну за восемь лет. По его словам, за этот период цена биткойна дважды снижалась на 70%.
Пожалуй, еще сложнее выдержать рост, когда цена увеличивается на тысячи процентов. У всех на слуху, что биткойн за год подорожал больше чем в 20 раз. Инвестору нужно быть очень устойчивым для того, чтобы выдержать такие ценовые колебания. Поэтому тем, у кого нет опыта работы на фондовом рынке, даже смотреть в сторону криптовалют не стоит, считает Дмитрий Зотов.
Самое ценное – это блокчейн
«Самое важное во всем этом – не столько криптовалюты, сколько блокчейн, – объяснил Дмитрий, – это революционная технология работы с информацией и ее появление можно сравнить с появлением интернета в свое время». Биткойн был первой криптовалютой, которая обеспечивала функционирование блокчейна, и основной спрос на него был за счет вливания свежих денег, считает он.
Весь рынок еще не дорогой
«Если смотреть на капитализацию рынка криптовалют, то общий его объем оценивается примерно в 500 млрд. долларов. По меркам глобальных денег, это не очень много, – считает Дмитрий, – если попытаться оценить, сколько во всем мире наличных и сколько из них может перетечь в криптовалюты, капитализация может составить порядка двух триллионов долларов. Исходя из этого, весь рынок еще не дорогой, но и рост его вряд ли составит тысячи процентов, как в 2017 году».
Для тех, кто хочет попробовать
Тем, кто, несмотря на риски, хочет попробовать инвестировать в криптовалюты, лучше смотреть на первые две по капитализации: биткойн и эфир.
Для покупки биткойна сейчас не самый лучший момент, – считает Дмитрий, – взлет цены был слишком резким за последние пару месяцев. Вероятно, часть инвесторов захочет зафиксировать прибыль. Хотя, на американской бирже началась торговля фьючерсами на биткойны. Это более понятный инструмент, и кто-то из инвесторов, очевидно, решит его купить.
Купить за 50% от стоимости
Как вариант более дешевого входа в актив все еще актуален майнинг. Очевидно, однажды добыча биткойнов станет не очень выгодной: сложность добычи увеличивается, а цена не может расти огромными темпами бесконечно. «Майнеры советуют купить оборудование, – рассказал Дмитрий, – на недавней конференции по блокчейну обсуждали, что покупка оборудования и сопутствующие расходы позволяют вложиться в биткойн на уровне 30-50% от его стоимости».
Где покупать криптовалюты
Дмитрий рассказал, что сам он торгует криптовалютами через кипрского брокера Just2trade.
«Этот брокер дает возможность торговать с плечом в лонг и в шорт, сумма счета до 20 тысяч евро страхуется согласно кипрскому законодательству. Но это страховка от действий брокера, а не от рыночной ситуации», – пояснил Дмитрий.
Техника безопасности
Первое правило инвестора – диверсификация, напомнил он, – если вы накапливаете капитал годами и хотите сохранить его, доля активов с высоким риском не должна быть не больше 10-15% от размера портфеля. Даже если их цена упадет в 2 раза, потери не превысят 5% суммы капитала.
Как и при торговле акциями, обязательно нужно ставить стопы. «Если вы еще не умеете делать этого, записывайтесь к нашим иркутским коллегам Константину и Виктору Тютриным на курсы», – пригласил Дмитрий Зотов.
«При работе с криптовалютами важно соблюдать также техническую часть, продолжил он, – кошельки периодически воруют, а логины и пароли к ним забываются. Из-за потери доступа к кошелькам порядка 7% биткойнов заморожены навсегда».