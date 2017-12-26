Дмитрий Зотов, Финам: Как купить биткойн за полцены

Кому не стоит даже смотреть в сторону биткойна, и с чего начать тем, кто все-таки хочет попробовать? О чем нужно помнить при инвестировании в криптовалюты? Как купить актив за 30-50% от его стоимости? На эти и другие вопросы ответил Дмитрий Зотов, эксперт компании Финам на ежегодной встрече с инвесторами в Иркутске.

Фото Н.Понамаревой

Кому не стоит покупать биткойны

Инвестирование в криптовалюты – очень нервное занятие из-за высокой волатильности инструмента. Даже опытным инвесторам нелегко бывает видеть, как цена их актива стремительно падает на треть, а именно столько, по подсчетам Дмитрия Зотова, составляет средняя просадка по биткойну за восемь лет. По его словам, за этот период цена биткойна дважды снижалась на 70%.

Фото Н.Понамаревой

Пожалуй, еще сложнее выдержать рост, когда цена увеличивается на тысячи процентов. У всех на слуху, что биткойн за год подорожал больше чем в 20 раз. Инвестору нужно быть очень устойчивым для того, чтобы выдержать такие ценовые колебания. Поэтому тем, у кого нет опыта работы на фондовом рынке, даже смотреть в сторону криптовалют не стоит, считает Дмитрий Зотов.

Самое ценное – это блокчейн

«Самое важное во всем этом – не столько криптовалюты, сколько блокчейн, – объяснил Дмитрий, – это революционная технология работы с информацией и ее появление можно сравнить с появлением интернета в свое время». Биткойн был первой криптовалютой, которая обеспечивала функционирование блокчейна, и основной спрос на него был за счет вливания свежих денег, считает он.

Фото Н.Понамаревой

Весь рынок еще не дорогой

«Если смотреть на капитализацию рынка криптовалют, то общий его объем оценивается примерно в 500 млрд. долларов. По меркам глобальных денег, это не очень много, – считает Дмитрий, – если попытаться оценить, сколько во всем мире наличных и сколько из них может перетечь в криптовалюты, капитализация может составить порядка двух триллионов долларов. Исходя из этого, весь рынок еще не дорогой, но и рост его вряд ли составит тысячи процентов, как в 2017 году».

Для тех, кто хочет попробовать

Тем, кто, несмотря на риски, хочет попробовать инвестировать в криптовалюты, лучше смотреть на первые две по капитализации: биткойн и эфир.

Для покупки биткойна сейчас не самый лучший момент, – считает Дмитрий, – взлет цены был слишком резким за последние пару месяцев. Вероятно, часть инвесторов захочет зафиксировать прибыль. Хотя, на американской бирже началась торговля фьючерсами на биткойны. Это более понятный инструмент, и кто-то из инвесторов, очевидно, решит его купить.

Фото Н.Понамаревой

Купить за 50% от стоимости

Как вариант более дешевого входа в актив все еще актуален майнинг. Очевидно, однажды добыча биткойнов станет не очень выгодной: сложность добычи увеличивается, а цена не может расти огромными темпами бесконечно. «Майнеры советуют купить оборудование, – рассказал Дмитрий, – на недавней конференции по блокчейну обсуждали, что покупка оборудования и сопутствующие расходы позволяют вложиться в биткойн на уровне 30-50% от его стоимости».

Где покупать криптовалюты

Дмитрий рассказал, что сам он торгует криптовалютами через кипрского брокера Just2trade.

Фото Н.Понамаревой

«Этот брокер дает возможность торговать с плечом в лонг и в шорт, сумма счета до 20 тысяч евро страхуется согласно кипрскому законодательству. Но это страховка от действий брокера, а не от рыночной ситуации», – пояснил Дмитрий.

Техника безопасности

Первое правило инвестора – диверсификация, напомнил он, – если вы накапливаете капитал годами и хотите сохранить его, доля активов с высоким риском не должна быть не больше 10-15% от размера портфеля. Даже если их цена упадет в 2 раза, потери не превысят 5% суммы капитала.

Фото Н.Понамаревой

Как и при торговле акциями, обязательно нужно ставить стопы. «Если вы еще не умеете делать этого, записывайтесь к нашим иркутским коллегам Константину и Виктору Тютриным на курсы», – пригласил Дмитрий Зотов.

«При работе с криптовалютами важно соблюдать также техническую часть, продолжил он, – кошельки периодически воруют, а логины и пароли к ним забываются. Из-за потери доступа к кошелькам порядка 7% биткойнов заморожены навсегда».