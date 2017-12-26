"Для мошенников открывается огромное поле для деятельности". Лимит выплат по Европротоколу может быть увеличен до 100 тысяч рублей

Госдума в третьем (финальном) чтении приняла закон, предполагающий увеличение выплат по европротоколу (оформление ДТП без участия сотрудников ГИБДД) с 50 до 100 тысяч рублей. Нововведение может вступить в силу с 1 июня 2018 года, после того, как его одобрит Совет Федерации РФ (предполагается 26.12.17 г.) и Президент РФ.

Напомним, что европротокол – упрощенный способ оформить дорожно-транспортное происшествие без вызова сотрудника ГИБДД. Сегодня европротокол можно оформить при соблюдении ряда условий. А именно: отсутствие пострадавших (как водителей, так и пассажиров и пешеходов), в аварии участвовали только 2 автомобиля, вред иному имуществу не был причинен, участники ДТП согласны с тем, кто виноват в происшествии.

В случае одобрения закона, после его вступления в силу, с 1 октября 2019 года, европротокол можно будет оформить даже при наличии разногласий у участников ДТП. Для того, чтобы использовать данную норму закона, факт ДТП и координаты автомобилей в момент столкновения должны быть зафиксированы с помощью глобальной навигационной спутниковой системы либо с помощью фотосъемки машин и передачи данных в систему ОСАГО через программное обеспечение, интегрированное с Единой системой идентификации и аутентификации.

Для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области при условии фиксации аварии подобным образом максимальный лимит выплаты по европротоколу устанавливается в размере 400 тысяч рублей. При этом, если выплата превышает 100 тысяч рублей, разногласий у водителей по виновнику в аварии быть не должно.

«Не уверен, что подобный шаг оправдан, так как для мошенников открывается огромное поле для деятельности. Ведь отсутствие разногласий означает, что виновник ДТП все равно получит выплату. С другой стороны – применение системы ГЛОНАСС и иного ПО может выступить сдерживающим фактором, - отмечает Сергей Смирнов, юрист, автоэксперт. - Еще один аспект не совсем понятен. Все-таки, европротокол был изначально создан для мелких аварий, с минимальными повреждениями автомобилей. А здесь уже получается полноценная выплата за полноценную аварию, потому что средняя выплата по ОСАГО в стране составляет почти 80 тысяч рублей».