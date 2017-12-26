Александр Абрамкин: Почти на четверть вырос спрос на кредитование физлиц в Байкальском банке Сбербанка в текущем году

Байкальским банком Сбербанка выдано населению в январе-ноябре текущего года почти 249 тысяч потребительских и ипотечных кредитов на общую сумму свыше 86 млрд. рублей. По сравнению с прошлым годом объемы кредитования физлиц увеличились почти на четверть. При этом жители Приангарья оформили в Сбербанке кредитов на сумму 39,9 млрд. рублей, Бурятии – 9,6 млрд. рублей, Забайкалья – 13,9 млрд. рублей и Якутии – 22,9 млрд. рублей.

«Сбербанк в текущем году продолжил задавать тон в формировании лояльной политики на рынке кредитования. При этом, учитывая тенденции экономики и рост спроса на кредиты со стороны населения, банком принимались, на мой взгляд, исключительно выверенные и быстрые решения по изменению и актуализации предложений по линейкам кредитных программ. В целом спрос в рамках года был равномерным: ежемесячно Байкальским банком выдавалось кредитов на сумму 6-7 млрд. рублей. Наиболее активным стал летний период: ежемесячные выдачи в июне, июле и августе превысили 8 млрд. рублей. Сезонный рост спроса наблюдается и сейчас, в канун новогодних праздников: только в ноябре нашим банком одобрено кредитных заявок от населения на сумму более 10 млрд. рублей», - отмечает председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин.

Напомним, процентные ставки по программам кредитования в Сбербанке устанавливаются индивидуально в зависимости от надежности, платежеспособности и категорирования клиента. В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту, плата за досрочное погашение кредита также не взимается.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru