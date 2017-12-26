Сбербанк запустил акцию «Приведи друга» малому бизнесу

Сбербанк запустил акцию, которая позволит представителям малого бизнеса – действующим клиентам банка пригласить своих друзей на обслуживание в Сбербанк с выгодой и для себя, и для друга. Текущий клиент банка получит месяц бесплатного обслуживания на пакете, на котором он обслуживается в текущий момент, а новый клиент сможет выбрать любой пакет услуг из действующей линейки. Акция не распространяется только на пакет услуг «Легкий старт», который и так являются полностью бесплатным.

Акция продлится до 30 апреля 2018 года включительно.

Принять участие в акции просто – нужно отправить из мобильного приложения Сбербанк Бизнес Онлайн готовый шаблон письма другу и после открытия им расчетного счета получить месяц обслуживания от банка на специальных условиях.

«Мы запускаем эту акцию в преддверии Нового года, когда принято дарить подарки близким людям. Поэтому даем возможность нашим клиентам поделиться со своими друзьями подарком от Сбербанка и самим получить приятный бонус, – отметил старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов. - При этом мы не ограничиваем количество месяцев, которые может получить действующий клиент в подарок, всё зависит от количества расчетных счетов, открытых его друзьями в банке».

Более подробная информация об акции «Приведи друга» — на сайте Сбербанка.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 21 стране мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.