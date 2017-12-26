Бизнес-карты Сбербанка стали бесконтактными

Держателям бизнес-карт Сбербанка стали доступны технологии бесконтактной моментальной оплаты Visa payWave и Mastercard Contactless.

«Для успешного ведения бизнеса нужны современные технологии, которые позволяют экономить время и совершать рутинные операции легко и быстро, — подчеркнул старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов. — Одна из таких технологий, которая сочетает в себе скорость, простоту, удобство и безопасность, теперь стала доступной держателям бизнес-карт Сбербанка, — бесконтактные платежи».

Чтобы получить бизнес-карту с Visa payWave или Masterсard Contactless, корпоративному клиенту Сбербанка необходимо перевыпустить действующую бизнес-карту или оформить новую.

Бизнес-карты Сбербанка привязаны к расчетному счету предприятия. С ними удобно совершать покупки в магазинах или через интернет, снимать и вносить наличные, оплачивать командировочные и представительские расходы, в том числе при поездках за границу. Теперь с их помощью можно осуществлять бесконтактные платежи.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 145 млн клиентов в 21 стране мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.