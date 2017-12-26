В Правительстве Иркутской области разрабатываются методы противодействия нелегальному туристическому бизнесу в регионе

В начале января в Правительстве Иркутской области начнет функционировать рабочая группа по оперативному взаимодействию в целях легализации гостиничного бизнеса на Байкальской природной территории в границах Иркутской области и в городе Иркутске. Об этом рассказал Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на пресс-конференции по итогам 2017 года, отвечая на вопрос корреспондента о продаже земель вблизи озера Байкал иностранными гражданами для организации гостиничного бизнеса.

– Проблема есть, особенно в таких привлекательных местах как Листвянка. Действительно применяются различные методы и способы покупки земель, например, через посредников. К сожалению, федеральное законодательство этому особо не препятствует. Мы вынуждены находить пути, чтобы остановить процесс. В Правительстве Иркутской области создана рабочая группа. Я думаю, работа начнется уже в первых числах января, – сказал Сергей Левченко.

В состав рабочей группы вошли представители исполнительных органов государственной власти Приангарья, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, муниципальных образований региона.

Кроме того, агентством по туризму Иркутской области разработан алгоритм действий по легализации гостиничного бизнеса на Байкальской природной территории в границах Иркутской области и в Иркутске. Как сообщила руководитель ведомства Екатерина Сливина, специалисты составили поэтапный план действий для выявления незаконных мест размещения туристов в соответствии с поручением Первого заместителя Губернатора - Председателем Правительства Иркутской области Руслана Болотова.

Необходимость создания алгоритма взаимодействия возникла в связи с возросшим потоком туристов, в том числе иностранных, приезжающих в Иркутскую область. В 2016 году в наш регион приехали 156,8 тысяч иностранцев, а за 9 месяцев текущего года этот показатель составил более 187,4 тысяч. Растет и количество гостиниц. Сегодня в Приангарье располагается свыше 470 таких объектов. Более 70% гостиниц находятся в Иркутске, Ольхонском, Слюдянском, Иркутском районах. Но, несмотря на возросший турпоток, налоговые отчисления в бюджет Иркутской области выросли незначительно. Это косвенно может указывать на то, что некоторые субъекты туристской деятельности региона работают в «тени». Для решения проблемы детально прописан план действий всех структур, участвующих в работе, и методы взаимодействия.

Документ содержит более 15 пунктов, за каждым закреплены ответственные структуры: региональные органы исполнительной власти, федеральные надзорные и правоохранительные органы и муниципалитеты. Сейчас документ находится на согласовании, и после его подписания начнется комплексная работа.

Также стоит отметить, что при Правительстве Иркутской области почти два года работает комиссия по вопросам в сфере безопасности туризма. В ее состав входят представители Роспотребнадзора, Управления Федеральной налоговой службы по Иркутской области, Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте, Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Иркутской области, Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области.

Члены комиссии на постоянной основе решают вопросы обеспечения безопасности туристов и предотвращения фактов реализации туристических услуг, не отвечающих требованиям законодательства. Например, агентством по туризму направлены письма в адрес соответствующих структур и организаций об оказании содействия по пресечению нелегальной работы иностранных граждан в качестве экскурсоводов на территории Иркутской области. В частности, в музеях, которые курирует министерство культуры и архивов Иркутской области, работают только аккредитованные экскурсоводы.