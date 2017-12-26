Альфа-Банк финансирует ребрендинг «Шоколадницы»

Альфа-Банк предоставил финансирование Группе компаний «Шоколадница» в рамках действующего кредитного лимита. Привлеченные средства планируется направить на ребрендинг сети кофеен «Шоколадница», финансирование текущих обязательств и пополнение оборотных средств.

Напомним, ребрендинг сети «Шоколадница» стартовал в 2017 году. Первая кофейня нового формата с зоной grab-and-go для выдачи заказов с собой открылась в Москве в ТЦ «Атриум» в октябре. В течение ближайших двух лет будут обновлены все 440 заведений «Шоколадницы» в России и СНГ. Изменения коснутся всех аспектов работы сети, от логотипа и интерьера до меню, стандартов сервиса и обучения персонала. Общий объем инвестиций составит более 600 млн рублей.

«Шоколадница» — старейший и наиболее узнаваемый бренд кофеен в России. Уверен, что в ходе текущих динамичных изменений ему удастся укрепить свое лидерство и привлечь новую, молодую аудиторию. Финансирование Альфа-Банка позволит осуществить среднесрочные, приоритетные планы Группы компаний — в том числе, связанные с реконструкцией первой исторической кофейни «Шоколадница» в Москве на Большой Якиманке. На дальнейших этапах мы будем рады продолжить сотрудничество по различным направлениям, включая предоставление кредитных средств«, — отмечает управляющий директор отдела по работе с предприятиями торговли Альфа-Банка Денис Перцев.

При этом Альфа-Банк и Группа компаний «Шоколадница» не исключают возможность запуска новых совместных программ в сфере лояльности. Как отмечалось ранее, весной текущего года партнеры успешно реализовали интеграционный проект, который позволил как банку, так и «Шоколаднице» заметно расширить их клиентские базы и укрепить лояльность активной аудитории.

«Шоколадница» — крупнейшая сеть кофеен в России. В настоящее время включает около 360 заведений в России и СНГ, без учета франчайзинговых. Ежемесячно заведения сети посещают более 2,5 млн человек, которые выпивают около 2 млн чашек кофе. Группа компаний «Шоколадница» управляет одноименными кофейнями, а также сетью «Кофе Хаус», шоколад-баром Max Brenner, ресторанами «Ваби Саби», KFC и Pizza Hut.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 41,8 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 26,0 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,0 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2017 года составила 436 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2017 года в Альфа-Банке обслуживается около 382 тыс. корпоративных клиентов и 14,2 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.