Дальневосточный банк сообщает об изменении тарифов для физических лиц

Дальневосточный банк информирует вас о том, что с 09.01.2018 вводятся в действие изменения в:

Тарифы на услуги Публичного акционерного общества «Дальневосточный банк» по расчетно-кассовому обслуживанию счетов физических лиц в рублях РФ и иностранной валюте;

Тарифы комиссионного вознаграждения за выпуск и обслуживание банковских карт VISA (для частных лиц);

Тарифы ПАО «Дальневосточный банк» комиссионного вознаграждения за выпуск и обслуживание банковских карт МИР «Семейная команда».

Новые тарифы действуют во всех подразделениях ПАО «Дальневосточный банк».