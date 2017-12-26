Дальневосточный банк сообщает об изменении тарифов для физических лиц

Дальневосточный банк информирует вас о том, что с 09.01.2018 вводятся в действие изменения в:
- Тарифы на услуги Публичного акционерного общества «Дальневосточный банк» по расчетно-кассовому обслуживанию счетов физических лиц в рублях РФ и иностранной валюте;
- Тарифы комиссионного вознаграждения за выпуск и обслуживание банковских карт VISA (для частных лиц);
- Тарифы ПАО «Дальневосточный банк» комиссионного вознаграждения за выпуск и обслуживание банковских карт МИР «Семейная команда».
Новые тарифы действуют во всех подразделениях ПАО «Дальневосточный банк».