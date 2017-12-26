Примсоцбанк подвел итоги конкурса «Новогодняя монетка» и наградил победителей

В прошлую пятницу, 22 декабря в офисе Примсоцбанка на Тухачевского, 53 прошел конкурс детского рисунка «Новогодняя монетка». В течение месяца каждый ребенок Первореченского района мог выразить себя творчески. Конкурс, который изначально планировался для жителей района, вызвал широкий интерес у жителей других районов города, рисунки присылали даже юные художники Артема. Для участия в конкурсе необходимо было изобразить в красках любой персонаж с использованием финансовой тематики, заполнить анкету и принести лично в офис банка по адресу: ул. Тухачевского, 53.

В итоге в конкурсе приняли участие 173 детских рисунка. Победителей определило жюри, призы вручила Снегурочка. Победительницей конкурса детского рисунка «Новогодняя монетка» стала Надежда Бровко, получив в качестве приза дневник для девочки с украшениями. 2 место занял Павел Чудаев, став обладателем очень полезного приза - набора для выжигания по дереву. И, наконец, за 3 место в конкурсе Яромир Щербинин получил развивающую интеллектуальную игру. А все без исключения участники конкурса получили поощрительные призы - воздушные шарики, сладкое лакомство и канцелярские наборы для школы.

«Конкурс проводился впервые, и мы не ожидали такого повышенного интереса. Нам даже детки из Артема прислали рисунки! 120 малышей вместе с родителями пришли на вручение. Детям всегда такие конкурсы очень нравятся, да и родители благодарили. Так много у нас детей талантливых! Видя такое внимание к нашей акции, мы решили проводить такие конкурсы как можно чаще», - поделилась впечатлениями начальник дополнительного офиса по ул. Тухачевского, 53 ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" Анна Трофимчук, она же ведущая конкурса в образе Снегурочки.

Награждение прошло празднично и креативно - были игры и викторины для детей, песни и танцы, хороводы вокруг елочки и сладкие подарки! Взрослые также не остались без внимания – для родителей юных художников была организована интеллектуальная викторина, по результатам которой самые активные мамы и папы получили сертификаты на обслуживание с особыми условиями в Примсоцбанке по любой услуге в течение месяца с момента предоставления сертификата.

«Спасибо Примсоцбанку за такое чудо! Участие в таком мероприятии – это очень интересно. От меня и моей дочери Валерии говорю вам «спасибо» и желаю всех благ, - такой отзыв о мероприятии оставила мама участницы конкурса Юлия Ященко.