Промсвязьбанк подключил Android Pay к своим картам Visa

Клиентам Промсвязьбанка, держателям карт Visa, стал доступен бесконтактный способ оплаты с помощью Android Pay.

Android Pay позволяет совершать покупки одним касанием пальца к смартфону или вводом короткого ПИН-кода (на выбор). Чтобы воспользоваться Android Pay, достаточно скачать это приложение из магазина Google Play и привязать к нему дебетовую или кредитную карту Промсвязьбанка платежной системы Visa.

Расплачиваться с помощью Android Pay можно в точках продаж, которые поддерживают бесконтактную оплату по картам, с моделей смартфонов под управлением Android версии KitKat 4.4 и выше с NFC-чипом, который позволяет совершать оплату, поднеся устройство к платежному терминалу. Также оплату можно совершить при помощи «умных» часов, поддерживающих версию Android Wear 2.0 и имеющих чип NFC.

Android Pay гарантирует пользователям безопасность и конфиденциальность данных: вместо номера карты при оплате будет использоваться токен – специальный номер, который формируется в момент регистрации. Данные настоящих карт не хранятся на устройстве или серверах и не передаются продавцам при оплате, а значит перехватить денежные средства с карт или украсть их невозможно.