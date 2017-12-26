Потребительские кредиты Промсвязьбанка стали доступнее

До 31 декабря потребительский кредит в Промсвязьбанке можно взять со ставкой 11,9%.

В рамках сезонной акции Промсвязьбанк предложил клиентам фиксированные ставки по потребительским кредитам и рефинансированию – 11,9% с финансовой защитой и 15,9% без финансовой защиты (финансовая защита – это программа добровольного страхования заемщика). Предложение доступно зарплатным клиентам Промсвязьбанка, госслужащим, а также другим клиентам банка.

Важный момент: акция распространяется на потребительские кредиты на сумму от 500 тысяч рублей, на срок от 12 до 84 месяцев. Принять участие в акции можно, подав заявку на кредит, в любом из офисов ПСБ.

Зарплатные клиенты могут оформить и получить кредит в интернет-банке, без заполнения анкеты и посещения офиса. Ждать долго не придется – решение по кредиту банк примет в течение трех минут.

Участники программы кредитования Промсвязьбанка также могут воспользоваться услугой «Кредитные каникулы»: отложить два ежемесячных платежа ежегодно. Напомним – акция сезонная, выгодные проценты доступны до конца 2017 года.

"В конце года кредитная активность клиентов традиционно растет. Это, безусловно, связано с планированием покупок перед новогодними праздниками: подарков, туристических поездок и прочее", – комментирует Вячеслав Грицаенко, руководитель блока «Розничный бизнес» Промсвязьбанка.

За последние три месяца средний чек по кредиту увеличился до 350-400 тысяч рублей, а максимальная сумма кредитования – до 3 млн рублей. Подробную информацию об условиях потребительского кредитования в Промсвязьбанке можно узнать на сайте.