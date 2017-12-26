Банк «Российский капитал» реализовал первую сделку предэкспортного финансирования

Региональный операционный офис «Волгоградский» банка «Российский капитал» реализовал первую сделку предэкспортного финансирования и открыл мультивалютную кредитную линию в размере 500 млн рублёвого эквивалента USD/EUR на дату сделки по курсу ЦБ для предэкспортного финансирования компании ООО «Крестьянка» − дочерней компании ГК «Зерно Заволжья».

Данная услуга позволит ООО «Крестьянка» хэджировать валютные риски, тем самым уже на этапе закупки четко спланировать рентабельность продаж с учетом цены кредитных средств и комиссии за конверсию.

Основные направления деятельности группы компаний «Зерно Заволжья»: производство, хранение и реализация, в том числе на экспорт, зерновых, масличных и технических культур. Сфера деятельности компании охватывает территории нескольких областей Южного федерального округа. Партнерами группы являются такие видные игроки рынка, как Olam International Limited, ООО «КОФКО Ресорсиз», ООО «Энгельхарт СиТиПи (Рус)» и многие другие.